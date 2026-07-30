







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。ここまでまだ具体的な動きはない状況だが、このまま獲得を見送る可能性もあるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「少なくとも現時点では、ドジャースがスクーバルの移籍先となる可能性は低いようだ。ロサンゼルスタイムズのマディ・リー記者は、『8月3日のトレード期限まで残り1週間となった現時点で、ドジャースはスクーバル獲得に向けて動いている様子はない。公に話す権限のない事情に詳しい関係者によると、そのような方向には進んでいないという」と言及。



続けて、「タイガースは放出条件として若手先発に加え、プロスペクトを複数含む大型パッケージを要求している。スクーバルがいなくてもWS優勝の最有力候補と見られているドジャースにとっては、その代償はあまりにも大きい。もちろん、彼を獲得すれば世界一の可能性はさらに高まるだろう。しかし、その上積みが支払う代償に見合うかと言われれば、おそらく答えは『ノー』だ。MLBのポストシーズンは何が起こるか分からないほど不確実性が大きいからである」と記している。



スクーバルは今オフFA予定で、今夏に獲得する場合はいわゆる“レンタル選手”ということになるが、フロントは費用対効果の部分に疑問を抱いているのかもしれない。











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