







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷により投手としての調整を中断しており、次回のブルペン投球を行う時期も決まっていない。最後の登板から約4週間が経過したことで、実戦復帰前に先発投手としての状態を再び立て直す必要が生じている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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最後の登板から間隔が空いたため、大谷が先発として長いイニングを投げるには、改めて投球量を増やしていかなければならない。ブルペン投球や実戦形式の練習などを重ね、段階的に状態を整える必要がある。



しかし、大谷は打者としてドジャースの試合に出場し続けているため、投手復帰に向けてマイナーでリハビリ登板を行う可能性は低いとみられている。そのため、ブルペン投球やシミュレーションゲームなど、公式戦以外の場で先発復帰への準備を進めることになるだろう。



デーブ・ロバーツ監督も「翔平がいつブルペン投球を行うかについては、依然として明確な見通しは立っていない」と説明した。



二刀流復帰へ不透明な状況が続いている大谷について、ミストレッタ氏は「彼はドジャース打線に名を連ねているため、投手復帰に向けたリハビリ登板を行うことはないだろう。しかし球団としては、彼が今季中に再びマウンドに立つことを切望しているに違いない」と言及した。











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