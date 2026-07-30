







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、シアトル・マリナーズと戦い4-2で勝利した。先発のエリック・ラウアー投手が好投を見せたことが勝利の主要因となっているが、米メディア『ESPN』は、同投手が間もなく放出される可能性について言及している。



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同戦のラウアーは初回にエラーや死球で招いた2死一、二塁のピンチをしのぐと、そこから6回まで無失点投球を続け降板。6回無失点、被安打1、四死球2、4奪三振で今季6勝目をマークした。



その同投手は5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入したが、加入前は8登板、1勝5敗、防御率6.69と今一つ。一方、加入後は同戦も含め9登板、5勝0敗、防御率2.96と好投を続けており、先発ローテにすっかり定着した感もある。



ただ、同メディアは「ライバル球団の幹部の間では、ドジャースは依然としてタリック・スクーバル獲得の最有力候補と見られている。その一方で、メジャーのロースターから選手を放出する動きも見込まれている。火曜日にキケ・ヘルナンデス内野手が復帰したことで、ベンチは右打者に偏った構成となっており、アレックス・コール外野手はトレード交渉で放出可能な選手となっている。また、ブレイク・スネル投手が早ければ来週にも復帰する見込みで、それに伴い先発ローテの枠を失うことになるラウアーについても恐らく契約を解除するだろう」と記している。











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