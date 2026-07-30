







前半戦を38勝55敗1分の最下位で終えた中日ドラゴンズだが、7月は12勝10敗と井上一樹監督の就任後初となる月間勝ち越しを確定させた。チーム74本塁打はリーグ最多、38失策はリーグ最少。さらにオールスターゲーム第1戦では、細川成也、村松開人、大野雄大、松山晋也の4選手がそれぞれ見せ場をつくった。数字に表れた変化と球宴で得た刺激を、後半戦の反攻につなげられるか。（文・チャッピー加藤）





井上政権初の月間勝ち越し 7月に見えた反攻の兆し

[caption id="attachment_260456" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの井上一樹監督【写真：産経新聞社】[/caption]











7月26日、バンテリンドームナゴヤで行われたDeNA戦に勝って2カード連続の勝ち越しを決め、38勝55敗1分、3位と7ゲーム差の最下位で前半戦を終えたドラゴンズ。勝って前半戦を終えられたのは何よりだが、井上一樹監督から前半戦の報告を受けた大島宇一郎球団オーナーは、広報を通じてこんなコメントを出したことが報じられている。



「開幕前からシーズン序盤にかけて、主力選手にけがや想定外の不調が相次ぎ、負け越し17、リーグ6位と苦しい前半戦になりました。一方、その選手たちが徐々に戦線復帰し、打線の形、投手陣の勝ちパターンも定まった7月は、1試合を残して月間勝ち越しを決めました。ここまで本塁打はリーグ最多、失策はリーグ最少と好材料もあります」



まだ7月31日の広島戦が1試合残っているが、7月は現在12勝10敗。勝ち越しは確定している。月間勝ち越しは井上監督の就任後初で、つまり昨季は一度も勝ち越した月がなかったということだ。今季はとりあえず、ひと月は意地を見せた。8月と9・10月も勝ち越して（特に阪神・巨人に勝って）、セ・リーグをもっと面白くしてもらいたい。





リーグ最多74本塁打

[caption id="attachment_273495" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの細川成也【写真：産経新聞社】[/caption]











ところで、オーナーも言及していたが、前半戦を終えてドラゴンズのチームホームラン数は74本。阪神の73本、巨人・DeNAの71本を上回るリーグトップの本数である。ドラゴンズは他チームより消化試合数が若干多いけれど、それを割り引いても昨季より大幅に増えた。本拠地・バンテリンドームナゴヤの外野にテラス席が新設されてホームランが出やすくなったのが大きな理由だが、まさかリーグトップとは、と意外に思った方も多いのではないか。



というのも、ドラゴンズの本塁打数トップ2は、細川成也（15本）とミゲル・サノー（13本）で、森下翔太（24本）と佐藤輝明（22本）の2人で46本打っている阪神と比べると大きな差があるし「他のバッターって、そんなに打ってたっけ？」という気がするからだ。ということで内訳を調べてみると「前半戦5本以上打った選手」がドラゴンズにはなんと8人もいた。ちなみにDeNAは7人、巨人は5人、阪神・広島・ヤクルトは4人だけだ。



その8人とは、細川・サノーの他に、石川昂弥（7本）、石伊雄太、板山祐太郎（以上6本）、村松開人、ジェイソン・ボスラー、鵜飼航丞（以上5本）。この8人で62本打っている。つまり阪神のように特定少数の選手がホームランを量産するのではなく「みんなでまんべんなく打っている」のだ。石伊は昨季3本で、すでに倍増。村松も入団から3年間で通算4本だったのに、今季はもう5本だ。昂弥の7本も大きいが、注目は板山の6本で、控えからの出場が多いのにこの数字は貢献度大だ。



今まで一発が出にくかった本拠地でホームランが打てるようになったことは、ビジター球場でのホームラン増加にもつながっていると思う。こうなると、昨季まで「ドラゴンズ戦は一発がないからラクだ」と思っていた他球団の投手陣も、警戒せざるを得なくなる。ナメられる要素が減ったのは大きな収穫だ。





リーグ最少38失策の陰で 村松に求められる守備の安定

[caption id="attachment_266797" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの村松開人（写真：産経新聞社）[/caption]











あと失策数がリーグ最少（38個、30台はドラゴンズだけ）なのは喜ぶべきことだけれど、これも意外に思う方が多いだろう。というのは、今季も開幕から雑な守備がけっこう目立ったし、やらなくてもいい点を相手に与えて試合を落とすケースを何度も見せられたからだ。



名指しして申し訳ないが、前半戦、失策数リーグワーストは14失策の村松である。ショートのポジションは内野の要。それでこの数字はいただけない。そのことは本人もいちばんよくわかっていると思う。バッティングを磨くだけでなく、エラーも減らす。それがチーム浮上のカギであり、あえて名前を出したのは、私は村松が後半戦のカギを握る1人だと思っているからだ。

























細川が攻守で魅せ、村松も初球宴で安打

[caption id="attachment_278021" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの細川成也【写真：産経新聞社】[/caption]











さて、7月28日、夢の球宴・オールスターゲーム第1戦が東京ドームで行われ、私も観戦に行ってきた。ドラゴンズからファン投票で細川・村松が選ばれたのは嬉しかったし、監督推薦で大野雄大・松山晋也が選ばれたのも成績からして当然とはいえ、やはり喜ばしいことだ。幸いにも第1戦ではこの4人が全員出場。しかもそれぞれ“見せ場”を作ってくれた。



まず魅せてくれたのは、球宴出場は2年ぶり、「6番・左翼」で先発した細川だ。2回表の守備で、1死一、三塁からレフトフライを捕ると、タッチアップした三走の栗原陵矢（ソフトバンク）を好返球で刺し、得点を与えなかった。場内は拍手喝采。その裏、全セの攻撃は細川からだったので、私は「好プレーの後に、一発かませ！」とスタンドから念力をかけた。細川は、全パ先発・伊藤大海（日本ハム）が投じた143キロ、高めのストレートをフルスイング！ すると打球はライナーで左翼スタンド最前列に飛び込み、細川にとって嬉しい“球宴初アーチ”となった。



この日はスコアボードに「オレのここをみろ！」という選手からの自己アピールが表示され、細川はひと言「フルスイング！」だった。つねに全力で振り抜くのは細川の信条。それを貫いたからこそ、ファン投票でも選ばれて、彼はこの舞台にいる。このオールスター初アーチは自分の役割をよくわかっている一発だった。いいぞいいぞ！



続くバッターは「7番・遊撃」で先発の村松。球宴にはこれが初出場だ。私は「村松、ここでたたみかけて、全国の野球ファンにドラゴンズ魂を見せつけたれ！」と名古屋弁で再び念力をかけた。するとどうだ、伊藤の147キロ・外角高めのストレートをセンター前へ！ なんと、また念じた通りになった。レギュラーシーズンもこうだったらいいのに……（苦笑）。



村松はベンチにいるときも他球団の選手のプレーをじっと観察していたそうで、大いに参考になったとか。これはオールスターに出場した選手だけの特権であり、後半戦、打撃も守備もさらにひと皮剥けることを期待したい。





大野はマイクで沸かせ、松山は真っ向勝負

[caption id="attachment_263712" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの大野雄大【写真：産経新聞社】[/caption]











ピッチャーも魅せてくれた。まず大野雄大が、2-2の同点で迎えた5回に4番手で登板。いきなり小川龍成（ロッテ）にヒットを打たれ、盗塁を許し、万波中正（日本ハム）にタイムリーを浴びて勝ち越された。しかし、続く周東佑京（ソフトバンク）をショートフライ、近藤健介（ソフトバンク）をセカンドゴロ併殺打に打ち取って1失点に抑え、負け投手にはなったが、笑顔でマウンドを降りた。



私は球場で観ていたので後から録画を観たが、大野はテレビ中継用にマイクを装着。実況席と会話しながらプレーする企画が視聴者に大ウケしたようだ。万波を打席に迎えると「こわっ！ 全部こわっ！」。近藤を併殺に仕留めた際は「キター！ 頼むぞ、4-6-3、ダブルプレー！」と叫んだ大野。さすが関西人（笑）。同学年で仲のいい巨人・坂本勇人もベンチで大野のタオルを広げたり、マイクで茶々を入れたり、これも球宴ならではのお遊びだ。大野の面白キャラが全国に伝わったなら何よりだ。



大野の防御率は阪神・髙橋遥人（1.70）に次ぐリーグ2位の1.82。タイトルも十分狙えるし、2年連続2ケタ勝利（現在7勝）も可能だろう。9月に38歳の誕生日を迎える大野だが、年齢など関係ない。後半戦も投手陣の柱として、引き続きチームを引っ張っていってほしい。



8回からは、昨年は故障で出場を辞退した松山が7番手で登板。パの打者陣に真っ直ぐ勝負を挑んだ。これもオールスターだからできること。柳田悠岐（ソフトバンク）にヒットを許すと、西川史礁（ロッテ）・村林一輝（楽天）に連続アーチを浴び、続く清宮幸太郎（日本ハム）もヒットと、4連打3失点のつるべ打ちに遭った。こんなにポコポコ打たれる松山は初めて見たが、打者は全球ストレートで来るとわかっているのだから、まあ仕方ない。松山はそこからギアを入れ、フォークも投げて3人で抑えたのはさすがだった。これなら心配ない。







万波の貪欲さを胸に 7ゲーム差を追う後半戦へ



8回裏に全セも3点を奪って反撃したが及ばず、第1戦は7-5で全パに軍配が上がった。あらためて思ったのは、パにはパワーヒッターが揃っているということ。速球にも振り負けないで打ち返す。そういうバッティングはやはり観ていて気持ちがいい。



そして、ドラゴンズの若手選手たちにも見習ってほしいのが「オレがMVPを獲る！」と念じて試合に臨み、4安打を放ってみごと300万円を手にした万波の貪欲さだ。お立ち台で「（自分が打った後）『全員凡退しろ！』と思っていました」と笑いをとった万波。こういうガツガツした感じ、陽気なキャラ、物怖じしない姿勢がチームを盛り立て、上昇させるのだ。











31日から始まる後半戦は、今回球宴に出なかったメンバーも、勝利に対してもっと貪欲になり、ファンを沸かせるプレーを見せてほしい。さすれば、3位・ヤクルトまで7ゲーム差は、そんなに遠い距離じゃない。



29日に富山アルペンスタジアムで行われたオールスターゲーム第2戦、細川は試合前のホームランダービーで優勝。さらに試合でも、決勝アーチを含む2本のホームランを放ちMVPに選ばれた。ホームランダービーでは場外弾を何発も放ち、球宴2試合で3発。パの選手たちが「すげー」という目で細川の打球を眺めていたのが誇らしかった。後半戦はホームラン量産の予感がする。森下・佐藤輝コンビに負けじと打ちまくってもらいたい。





【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





















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【了】