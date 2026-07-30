







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスは30日、新外国人選手としてジャクソン・ラトリッジ投手が入団すると発表した。背番号は「14」に決まった。



ラトリッジは、アメリカ合衆国出身の27歳。203cm、109kgと非常に大柄な投手だ。



2019年のMLBドラフト1巡目（全体17位）という高い評価でワシントン・ナショナルズから指名され入団。



2023年9月13日（日本時間14日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦で先発し、メジャーデビューを果たす。この年は先発として4試合に登板し、1勝1敗、防御率6.75という成績だった。



2024年は3試合（先発1試合）の登板にとどまったが、防御率3.24をマーク。2025年は本格的に中継ぎに転向し、キャリアハイの63試合に登板。4勝2敗3ホールド、防御率5.77を記録した。











63試合の登板で73.1回を投げるタフネスぶりを見せ、与四球は24と制球面も安定。今季も1試合に登板しており、メジャー通算成績は71試合登板、5勝3敗、防御率6.29となっている。



ソフトバンクは27日、張峻瑋、小林樹斗、ルイス・ロドリゲスの支配下登録を発表。さらなる競争を促し、投手陣の再整備を積極的に進めている。



ラトリッジのコメントは以下の通り。



「2026年シーズンの残りを福岡ソフトバンクホークスの一員としてプレーできることを大変楽しみにしています。日本に到着し、ホークスファンの皆さんにお会いできることを心待ちにしています。そして、チームの日本一達成に貢献できるよう全力を尽くします」





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】