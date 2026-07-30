







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は29日（日本時間30日）、ナショナルズ・パークで行われたワシントン・ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。5打数3安打2打点と猛打賞の大活躍だった。



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ブルージェイズは4回に1点を先制されたが、6回と7回に1点ずつ得点し2－1と逆転し、8回表の攻撃に入った。



2死二、三塁のチャンスを作り、打席にはこの日2安打を放っている3番の岡本。カウント3－1からの5球目、高めのカットボールを岡本が打ち返した。



打球は二塁手と中堅手のちょうど中間に上がり、中堅手が猛チャージからダイビングキャッチを試みる。落下地点に入ってグラブにボールを当てたが、捕球はできなかった。











二人の走者がホームに還り、岡本も二塁に到達。岡本のこの日3本目の安打は適時二塁打となり、ブルージェイズは4－1と点差を広げた。さらにジョージ・スプリンガーにも適時打が飛び出し、スコアは5－1となった。



ブルージェイズは8回裏に1点を失うが反撃を食い止め、5－2でナショナルズに勝利。8回の岡本が放った適時二塁打が勝利を大きく引き寄せた。



これで対ナショナルズ3連戦を2勝1敗と勝ち越しに成功。ブルージェイズはこのカードまで4カード連続負け越しと苦しい戦いが続いたが、8月の戦いに弾みをつけた。



猛打賞の岡本は3試合連続安打となり、今季成績を打率.231、24本塁打、68打点、OPS.761としている。























【動画】打球が落ちた！岡本和真の決勝2点タイムリーがこちら



MLB Japanの公式Xより













🔥 5打数3安打2打点2得点！

決勝の得点&2点タイムリー👏



ライト前ヒット

勝ち越しにつながる左安打

2点タイムリーツーベース は5-2で勝利しました！

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【了】