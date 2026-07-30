







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は現在、左膝炎症や右上腕二頭筋の違和感を抱える影響で投手としてのプレーがストップしている。復帰へ向けた調整も一進一退の状況だというが、これがチームのトレード戦略にも影響を与える可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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同メディアは「大谷は火曜日のシアトル・マリナーズ戦で4打数3安打3打点と活躍し、打者としての休養は必要ないことを自ら証明した。しかし、投手としての復帰時期が依然として不透明であることから、ドジャースは当初の想定以上に、トレード期限までに先発補強に本腰を入れて動かざるを得なくなる可能性がある」と指摘。



続けて、「大谷がポストシーズンの先発ローテに加わるかどうかにかかわらず、ドジャースがタリック・スクーバル投手獲得に動く可能性は十分にあった。もし球団が、大谷のポストシーズンでの登板に少しでも不安を抱いているのなら、その動きはさらに積極的になるかもしれない」と予想している。



ドジャースは大谷の他にも、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手といった先発が故障に見舞われているが、トレード期限までにテコ入れに動くことはあるのだろうか。











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