ロッテは30日、森遼大朗投手を支配下選手登録を締結したと発表した。新背番号は『92』に決定。

森は球団を通じて「手術を乗り越え、多くの方々に支えていただきながら、再び支配下登録していただけたことを大変嬉しく思います。ただ、支配下になることが目標ではなく、1 軍で活躍してチームに貢献することが大切だと思っています。感謝の気持ちを忘れず、日々努力を積み重ねて頑張っていきます」とコメント。

森はここまでファームで12試合・55回2/3を投げ、2勝5敗、防御率5.50だった。