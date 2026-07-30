ロッテは30日、育成の高橋快秀投手の支配下契約締結を発表した。新背番号は『93』に決まった。

高橋は球団を通じて「支配下登録していただき、プロ野球選手としてのスタートラインに立てたことを素直に嬉しく思います。ここがゴールではなくスタートなので、一軍で活躍できるよう、これからも気を引き締めて、日々の練習から高い意識を持って取り組んでいきます」とコメント。

高橋はここまで二軍戦で16試合に登板し、防御率0.00と抜群の安定感を誇っている。