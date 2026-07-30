楽天は30日、7月31日に開幕する夏の大型イベント「夏スタ! STARLIGHT GALAXY」の追加情報を発表した。
◆ 銀河グルメと最強デカ盛りグルメも登場
銀河グルメと最強デカ盛りグルメも登場銀河をイメージしたグルメに加え、この夏限定の「宇宙仕様」の最強デカ盛りメニューが2種類登場。
イーグルスからあげ（1箱4個入り）を、1.2㎏越えに増量したまさしく”宇宙仕様”のからあげ「宇宙盛り！イーグルスからあげ」を数量限定で用意。
・販売店舗：イーグルスからあげ（1・3塁側両方）
・価格：5,999円（税込）
星の数ほどのポップコーンを詰め合わせた、「ブラックホールポップコーン」。重量感・食べ応えともに “宇宙一” を目指した、数量限定の特別な一品。その量は通常のポップコーン Mサイズ約10個分にもおよぶ。
・販売店舗：スタジアムポップコーン（3塁側のみ）
・価格：8,888円（税込）
◆ VRイベント『スペースドーナツ ～東北からロケットを飛ばそう!～』を実施
宇宙をテーマにした体験コンテンツとして、ロケット発射ミッションに挑戦できる「VRイベント」を実施。VR空間につくられたミニチュアサイズの宇宙港に入り、架空のロケット「イーグル・ワン」の打ち上げに挑戦しながら、宇宙に関する仕事について楽しく学べる体験型コンテンツ。
開催日：8月18日（火）～8月23日（日）
開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 3塁側プレゼントエリア
参加料：お一人様500円（税込）
対象：当日の観戦チケットをお持ちのお客様、当日の観戦チケットをお持ちのお客様、7歳以上の方がご参加いただけます（身長110cm以上の方推奨）
◆ プラネタリウムの開催も決定
開催日：7月31日（金）～8月23日（日）一軍公式戦開催日
場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 正面広場
参加料：無料