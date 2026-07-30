楽天は30日、7月31日に開幕する夏の大型イベント「夏スタ! STARLIGHT GALAXY」の追加情報を発表した。

◆ 銀河グルメと最強デカ盛りグルメも登場

銀河グルメと最強デカ盛りグルメも登場銀河をイメージしたグルメに加え、この夏限定の「宇宙仕様」の最強デカ盛りメニューが2種類登場。

イーグルスからあげ（1箱4個入り）を、1.2㎏越えに増量したまさしく”宇宙仕様”のからあげ「宇宙盛り！イーグルスからあげ」を数量限定で用意。

・販売店舗：イーグルスからあげ（1・3塁側両方）

・価格：5,999円（税込）

星の数ほどのポップコーンを詰め合わせた、「ブラックホールポップコーン」。重量感・食べ応えともに “宇宙一” を目指した、数量限定の特別な一品。その量は通常のポップコーン Mサイズ約10個分にもおよぶ。

・販売店舗：スタジアムポップコーン（3塁側のみ）

・価格：8,888円（税込）

◆ VRイベント『スペースドーナツ ～東北からロケットを飛ばそう!～』を実施

宇宙をテーマにした体験コンテンツとして、ロケット発射ミッションに挑戦できる「VRイベント」を実施。VR空間につくられたミニチュアサイズの宇宙港に入り、架空のロケット「イーグル・ワン」の打ち上げに挑戦しながら、宇宙に関する仕事について楽しく学べる体験型コンテンツ。

開催日：8月18日（火）～8月23日（日）

開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 3塁側プレゼントエリア

参加料：お一人様500円（税込）

対象：当日の観戦チケットをお持ちのお客様、当日の観戦チケットをお持ちのお客様、7歳以上の方がご参加いただけます（身長110cm以上の方推奨）

◆ プラネタリウムの開催も決定

開催日：7月31日（金）～8月23日（日）一軍公式戦開催日

場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 正面広場

参加料：無料