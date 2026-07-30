







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの河村説人投手が、31日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われる北海道日本ハムファイターズ戦に先発する。



河村は今季ここまで一軍で5試合に登板し、1勝1敗、防御率3.21。28回を投げ、31安打を許しながら10失点に抑えている。



今季初黒星を喫したのが、6月24日に同球場で行われた日本ハム戦だった。初回に清宮幸太郎の適時打で先制を許すと、3回には野村佑希、4回には水谷瞬、5回には再び野村に本塁打を浴びた。5回を投げて9安打6失点、3被本塁打と苦しみ、チームも4-7で敗れた。











約1カ月ぶりに立つエスコンフィールドのマウンド。後半戦の初戦を任されるだけに、前回登板の雪辱とともに、チームへ流れを呼び込む投球が求められる。



河村は球団を通じて、「カード頭なのでチームに勢いをつけられるようなピッチングをしたいです。前回のエスコンで僕個人的にはやられているので、リベンジをしたいなと思います」と意気込みを語った。



前回は日本ハム打線の長打攻勢に屈した右腕。カード初戦のマウンドで相手打線を封じ、敵地で悔しさを晴らすことができるか。







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