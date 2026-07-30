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阪神タイガースの佐藤輝明は29日、富山市民球場で行われた「マイナビオールスターゲーム2026」の第2戦に「2番・三塁」で先発出場。3回に、球宴の2試合連続となる本塁打を放った。



両チーム無得点で迎えた3回表。守る全パの小久保裕紀監督がここで動いた。



先発のアンダーソン・エスピノーザ（オリックス）に代えて髙橋光成（西武）を投入。三塁を守っていた栗原陵矢（ソフトバンク）を捕手に回した。



元々入団時は捕手だった栗原。同い年の髙橋と栗原は高校3年時の2014年に、U18日本代表としてバッテリーを組んでいた。小久保監督は夢の祭典で、12年ぶりに高校日本代表バッテリーを復活させた。



全セは1死から浦田俊輔（巨人）が右安打で出塁すると、快足を披露して二盗・三盗を決める。続く長岡秀樹（ヤクルト）は三ゴロに倒れて2死三塁。ここで打席に2番・佐藤が入った。



1球目はアウトコースに145キロのカットボールが外れる。2球目はアウトコースに148キロのシンカーでファウル。カウント1－1となった。











ここでバッテリーの会話が中継用マイクにより視聴者に届く。髙橋が「もう1球いっとく？」と提案すると、栗原も「いこう」と応えた。



3球目は2球目と同じ、アウトコースへのシンカー。これを佐藤が逆方向へ打ち返すと、打球は高々と舞い上がり、左翼席を大きく超えていく本塁打となった。



佐藤が2試合連続アーチでリーグ打撃2冠の実力を発揮し、元高校日本代表バッテリーを粉砕。さらに続く細川成也（中日）にも2者連続弾が飛び出し、全セが3点を奪った。



試合はこのあと打ち合いとなったが、6回に細川がこの試合2本目となる逆転2ランを放ち、全セが8－7と勝ち越し。そのままのスコアで逃げ切り、今季オールスターの戦績を1勝1敗とした。



昨季40本塁打を放って本格開花した佐藤は、今季もここまで打率.319、22本塁打、65打点と圧倒的な成績を残し、打率と打点でリーグ2冠王。



本塁打部門でも、24本塁打を放っている僚友・森下翔太を2本差で追っており、3冠王も視野に入っている。後半戦の活躍から目が離せない。





















【動画】これぞ全セの最強打者、佐藤の2試合連続弾がこちら

ABEMA（アベマ）の公式Xより













阪神・佐藤輝明選手🔥

衝撃の2試合連続ホームラン！！



7/29(水) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

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【了】