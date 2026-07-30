NPBエンタープライズは30日、9月に台湾・台北市で開催される「第14回 BFA U18 アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU-18 日本代表の壮行試合が、8月29日（土）に明治神宮野球場で行われ、本試合で行われる応援

活動についての詳細決定を発表した。

▼ 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部

＜応援エリア＞3 塁側高校代表応援自由席

「私たち習志野高校吹奏楽部は現在 198 名の大所帯で、「悔いのない1日を!」をモットーに、日々元気に活動しております。部員全員が明るくパワフルに活動しています。コンクールやコンテストだけでなく、県内外での演奏会や地域での依頼演奏など、全ての本番で 100%の力で取り組んでいますが、特にスポーツ応援では、会場いっぱいに響く、通称「美爆音」を武器に、選手や応援する皆様を盛り上げられるように 200%の力で演奏しています。今回は、高校日本代表の皆さんが大会に向け弾みとなるような壮行試合になるよう、精一杯応援させていただきます」

▼ 東京六大学応援団連盟（立教大学、法政大学、慶應大学、明治大学、東京大学、早稲田大学）

＜応援エリア＞ 1 塁側大学代表応援自由席

「我々東京六大学応援団連盟は、本年度「六連星」をスローガンに掲げ活動しております。夜空に輝く六つの星がそれぞれ光を放ちながら一つの星座を形作るように、個性豊かな部員が集う六つの応援部・応援団・應援指導部が互いを尊重し、切磋琢磨し合うことでより大きな輝きを生み出したいという想いを胸に、日々活動しております。このたびは、高校日本代表の皆様が第14 回 BFA U18 アジア野球選手権に向けて大いなる活力を得られるような壮行試合にすべく、我々大学側も一丸となり、魂を込めて精一杯の応援を届けさせていただきます」