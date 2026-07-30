西武は30日、是澤涼輔選手を支配下選手として契約することを決定し、本日7月30日に本人へ伝達したと発表した。新背番号は『65』に決定。

是澤は22年育成ドラフト4位で西武に入団。4年目の今季、ここまでファームで31試合に出場して、打率.220、4打点の成績を残していた。

▼ 是澤のプロフィール

生年月日：2000年4月19日

身長・体重：177cm・85kg

出身地：三重県

球歴：健大高崎高-法政大 ※2022年ドラフト育成4位

ポジション：捕手

投・打：右投・右打