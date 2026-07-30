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北海道日本ハムファイターズのフランミル・レイエスは29日、富山市民球場で行われた「マイナビオールスターゲーム2026」の第2戦、5回に代打で出場。値千金の勝ち越しホームランを放った。



6－6の同点で迎えた5回裏。全セはこの回から東京ヤクルトスワローズのセットアッパー・清水昇をマウンドに送った。



全パは先頭の4番・栗原陵矢（ソフトバンク）が二飛に倒れたところで、小久保裕紀監督が5番の柳田悠岐（ソフトバンク）の代打としてレイエスの名を告げた。



カウント2－2からの6球目、112キロのカーブをレイエスがドンピシャのタイミングで捉えた。











打球は打った瞬間の確信弾となって左翼スタンド上段に着弾。レイエスらしい豪快なアーチを富山の夜空に架け、全パが7－6と勝ち越しに成功した。



リードを奪った全パは、6回からオリックス・バファローズのセットアッパー・椋木蓮を投入して逃げ切りを図るも、細川成也（中日）に2ランホームランを浴び、7－8と試合をひっくり返される。



全パはここから反撃ならず、最終スコア7－8で全セに敗れた。























【動画】豪快アーチ、レイエスが値千金の勝ち越しホームラン！

ABEMA（アベマ）の公式Xより













レイエス、さすがの一発！！！🔥



値千金の勝ち越しホームラン！！

豪快アーチで再びパ・リーグがリード⚾️



7/29(水) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

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【了】