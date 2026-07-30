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北海道日本ハムファイターズの万波中正外野手は29日、富山市民球場で行われた「マイナビオールスターゲーム2026」の第2戦に、5回の守備から「2番・右翼」として途中出場。9回の守備で、万波の代名詞であるレーザービームを披露した。



万波が所属する全パは、7－8と1点ビハインドで9回表の守備に就く。この回からマウンドには地元冨山出身のルーキー左腕・岩城颯空（埼玉西武ライオンズ）が上がった。



岩城は先頭の坂本勇人（読売ジャイアンツ）に左前打を許す。スーパースターにストレートを捉えられた岩城だったが、続く増田珠（東京ヤクルトスワローズ）をスライダーで二塁併殺打に打ち取る。



ここで2死無走者となったが、7番のトレイ・キャベッジ（読売ジャイアンツ）に二塁打を打たれ、2死二塁で8番・古賀優大（東京ヤクルトスワローズ）を打席に迎えた。











2ストライクからの3球目、岩城は147キロのストレートを投じたが、古賀が詰まりながらも右翼前に弾き返す。二塁走者のキャベッジは三塁を回ってホームを狙った。



この打球を処理した右翼の万波は、待ってましたといわんばかりに強肩を発動してバックホーム。これが田宮裕涼（北海道日本ハムファイターズ）のミットにピンポイントで収まり、見事本塁でタッチアウトに仕留めた。



万波の代名詞ともいえるレーザービームに、富山市民球場に集まった野球ファンは大きな歓声を送った。



試合は全パの反撃及ばず、7－8で全セに敗れた。























【動画】これぞトッププロ、万波中正のレーザービームがこちら

ABEMA（アベマ）の公式Xより













日本ハム・万波中正🔥



圧巻のレーザービーム！！

ホームへドンピシャ送球⚾️



7/29(水) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

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【了】