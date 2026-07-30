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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が、トレード期限を前に放出候補として浮上した。球団はメジャーとマイナーの両方に豊富な外野手を抱えており、将来有望な若手のために枠を空ける可能性がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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ドジャースの外野には、カイル・タッカー外野手、アンディ・パヘス外野手、ヘルナンデスとオールスターに選出された3選手がそろっている。さらにトミー・エドマン内野手、キケ・ヘルナンデス内野手、アレックス・コール外野手も控えている。



その中で新たに放出の候補となったのがヘルナンデスだ。右打者が不足しているトレード市場や、ドジャースのマイナーにおける外野手層の厚さを理由に、ニューヨーク・ヤンキースなどへ移籍する可能性が指摘された。



33歳のヘルナンデスは、3年総額6600万ドル（約108億円）契約の2年目を迎えている。左翼の守備は平均以下と評価され、打撃の指標も飛躍を遂げた2024年を大きく下回っている一方、ポストシーズンでの実績を持つ右打者として、相応のトレード要員を得られる可能性がある。。



選手が溢れているドジャースの外野手事情について、カムラス氏は「ドジャースは中堅手をパヘスに固定している。タッカーとの契約を解消することはできず、今後3年余りの間に彼が巻き返すことを期待している。したがって、外野を有望な若手のために空けたいのであれば、ヘルナンデスをトレード放出することが唯一の手段となるだろう」と言及した。













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