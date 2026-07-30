







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズは30日、育成選手の本田仁海投手、東山玲士投手、陳睦衡投手を支配下選手として登録することを発表した。背番号は本田が「46」、東山が「54」、陳が「92」となる。



本田は手術後のリハビリを経て、支配下選手として復帰。再び背番号「46」を背負い、一軍の戦力としての活躍を目指す。



東山は入団1年目に手術を受け、リハビリとトレーニングを重ねてきた右腕。今季はファームで6試合に登板し、1セーブ、防御率0.00。6回で8三振を奪っている。



陳は今季序盤に怪我で出遅れたものの、ファームでは2試合、計6回を投げて無失点。被安打1、無四球、防御率0.00と結果を残し、支配下登録をつかんだ。



オリックスは前半戦を46勝46敗2分の4位で終えた。後半戦の巻き返しを目指す中、支配下に復帰した本田と、一軍デビューを目指す東山、陳の3投手が新たな戦力として加わる。











3選手のコメントは下記の通り。



●本田仁海投手



「手術からのリハビリ以降、まずは支配下登録されることを目標にしてきたので、ホッとしているというのが率直な気持ちです。リハビリ期間中も、首脳陣の方々、トレーナーの皆さんをはじめ、多くの方々に支えていただきました。また、ファンの皆さんからもたくさんのご声援をいただいていました。こうして支配下選手として復帰でき、皆さんに良い報告ができて良かったです。支配下選手に戻った以上、1軍の戦力として活躍することが恩返しになると思っています。1軍の舞台で活躍する姿をお見せできるように、これからも頑張ります」



●東山玲士投手



「率直にうれしい気持ちです。ケガでリハビリをしている間、心配してくれた家族や、これまでお世話になった高校や大学の関係者など、たくさんの方々に支えていただきました。まずはその皆さんに感謝の気持ちを伝えたいです。入団1年目から手術を受けることになり、最初は悔しい気持ちもありましたが、長くプロ野球選手を続けていくために必要な時間と捉え、自分なりにしっかりとリハビリやトレーニングに取り組むことができました。マウンドでの活躍を通して成長した姿を皆さんにお見せしたいと思います」



●陳睦衡投手



「支配下登録をしていただいた球団関係者の皆さんに感謝しています。今シーズンは序盤にケガをしてしまい、スタートが出遅れてしまっていたので、正直なところ、このタイミングで支配下登録していただけるとは思っていませんでした。それだけに、このようなチャンスをいただけたことを本当にうれしく思っていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。1日でも早く1軍の戦力になれるように、また、初登板で良いパフォーマンスができるように頑張っていきたいです」





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