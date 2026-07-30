







阪神タイガース 最新情報



7月11日の東京ヤクルトスワローズ戦で、近本光司が76日ぶりに一軍のスタメンへ復帰した。近本は復帰後3試合連続で安打を放ち、チームも3連勝。阪神タイガースは再び本来の形を取り戻した。一方で、近本不在の約2カ月間は「近本に続く中堅手をどう準備するのか」という課題も見えた。甲子園を本拠地とする球団として、主力離脱への備えは十分だったのだろうか。（文：交告承已）





近本不在で見えた中堅手の序列

[caption id="attachment_270274" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの近本光司【写真：産経新聞社】[/caption]











近本が4月26日の広島東洋カープ戦で死球を受けて戦線離脱して以降、阪神の「1番・中堅」には大きな穴が開いた。



代役を主に務めたのは、髙寺望夢、福島圭音、岡城快生ら若手選手だった。彼らの奮闘もあり、阪神は上位を維持しながら、近本が復帰するまでの約2カ月間を戦い抜いた。



ただ、福島と岡城はいずれも今季初めて一軍の舞台を踏んだ選手で、髙寺も本来は内野手であり中堅としての経験は決して豊富ではなかった。近本の穴を埋める役割は、彼らにとって大きな負担だったはずだ。



では、近本の代役となり得る中堅手を、球団はどれだけ準備していたのか。



阪神が過去10年のドラフトで獲得した外野手のうち、中堅候補として考えられる選手は、島田海吏、近本、小野寺暖、奥山皓太、井坪陽生、福島、岡城の7人。レギュラーの近本、2021年オフに戦力外となった奥山、一軍経験のなかった福島と岡城を除けば、島田、井坪、小野寺が残る。



ファーム・リーグが開幕した3月14日から、近本が負傷した4月26日までの中堅での先発出場数を見ると、3月は福島が7試合で最多。小野寺が3試合、島田と井坪が2試合だった。4月は岡城と小野寺が6試合で最多。井坪が4試合で続き、島田は左翼で2試合に先発したのみだった。



出場数を見る限り、近本離脱前の段階で、球団は福島、岡城、小野寺を中堅候補として一定程度起用していた。一方で、一軍経験のある島田や、高卒4年目の井坪が、中堅の中心候補として継続的に準備されていたわけではなかった。



実際に近本が離脱すると、3月からファームで中堅起用が多かった福島が「1番・中堅」で抜擢された。さらに岡城に加え、本来は内野手の髙寺も代役を担うことになった。



若手の起用が間違いだったという話ではない。むしろ、彼らは苦しい状況でよく役割を果たした。ただ、近本不在時に誰を第2候補、第3候補として送り出すのか。その序列は、必ずしも明確ではなかったように映る。





若手の奮闘と残された課題

[caption id="attachment_268108" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの髙寺望夢【写真：産経新聞社】[/caption]











近本不在の期間に、最も多く中堅を守ったのが髙寺だった。



髙寺は遊撃を中心に守ってきた内野手で、外野に挑戦したのは2025年のシーズン前。中堅での初スタメンは、今季5月4日の中日ドラゴンズ戦だった。



福島が支配下登録されたのは今季開幕直後で、岡城はルーキー。いずれも一軍での経験は少なく、技術面でも体力面でも、首脳陣が見極めながら起用していく段階の選手だった。



それでも起用されたのは、守備だけでなく、打撃や走塁への期待があったからだろう。



とくに髙寺は、5月に25試合で月間打率.253、6月も18試合で同.250を記録。5月は出塁率.354、6月は得点圏打率.385と、打線の中で役割を果たした。守備では打球の追い方や連携面に不安を見せる場面もあったが、試合を重ねる中で順応。42試合で記録した失策は1つだけだった。



髙寺をはじめ、若手がチームの苦境を救ったことは間違いない。ただし、彼らが結果を残したことと、近本不在への準備が十分だったかどうかは、分けて考える必要がある。



井坪は2025年に一軍を経験している。高卒4年目の21歳で、二軍では中堅としての出場経験も豊富だ。島田は2022年に123試合、2023年にも101試合に一軍出場した実績がある。実績だけを見れば、近本離脱時の代役候補として名前が挙がってもおかしくない選手だった。



小野寺も外野の複数ポジションを守れる。ただ、近本の穴を継続的に埋める存在にはならなかった。



現実には、髙寺や福島、岡城ら経験の浅い選手が中堅を担った。彼らの奮闘は評価されるべきだが、起用後に適応した結果と、開幕前から中堅の代役として計算されていたかどうかは別の問題である。



近本はプロ7年間で年間120試合を下回ったことがない。だからこそ、近本がいることを前提にチームを組み立てるのは自然なことでもある。ただ、故障やアクシデントの可能性は避けられない。



今回の離脱は、近本の次に中堅を任せる選手をどう作るのか、そして一軍へ送り出すまでの道筋をどう整えるのかという課題を浮き彫りにした。



これは中堅手に限った話ではない。不動のレギュラーが多い阪神にとって、主力不在時の第2候補をどう準備するかは、チーム全体の課題でもある。





“次の中堅手”をどう育てるか

[caption id="attachment_277777" align="alignnone" width="1200"] 阪神甲子園球場【写真：産経新聞社】[/caption]











甲子園では、他球場以上に外野手の守備力が求められる。



浜風に加え、春先や秋口には「六甲おろし」が吹く。右中間と左中間も広く、中堅手には守備範囲だけでなく、両翼との連携や、状況に応じて守備位置を指示する力も必要だ。



天候や芝の状態も踏まえてプレーしなければならず、こうした能力は短期間では身につかない。もちろん、甲子園特有の難しさを二軍の試合だけで完全に準備することはできない。実際の甲子園での練習や、一軍の試合の中でしか身につかない感覚もある。



だからこそ、一軍で急に中堅を任せるのではなく、その前段階で「誰を一軍の中堅候補として育てるのか」を明確にしておくことが重要になる。



二軍には、複数ポジションを守らせて適性を見極める役割がある。一方で、適性を見極めた後も守備位置を変え続ければ、一軍で求められる技術を深める時間は限られる。



中堅手は、単に足が速ければ務まるポジションではない。打球判断、背走、前進守備、両翼との連携、送球判断、状況に応じたポジショニング。経験を積むほど差が出るポジションでもある。



甲子園の中堅を将来的に任せる候補については、二軍段階から役割をある程度明確にし、中堅として継続的に実戦経験を積ませる必要がある。そのうえで、一軍練習や出場機会を通じて、甲子園特有の難しさに順応させていく。そうした段階的な準備が求められる。









[caption id="attachment_277786" align="alignnone" width="1200"] （左から）阪神タイガースの福島圭音、近本光司、髙寺望夢【写真：産経新聞社】[/caption]











主力不在に備えるチーム設計を

[caption id="attachment_277745" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの藤川球児監督【写真：産経新聞社】[/caption]











若手を計画的に育てるだけでなく、主力の離脱時に穴を埋める経験者の存在も欠かせない。



藤川球児監督は2024年10月の就任会見で、「力のないベテランは必要ない」と語った。実績だけで一軍に残れるわけではなく、経験のある選手にも明確な役割と結果が求められるということだろう。



本来、レギュラーに不測の事態が起きた際には、まず経験のある選手が穴を埋めることが望ましい。その役割を担う選手が一軍戦力として計算できなければ、育成段階にある若手を、準備が整わないまま送り出すことになる。



島田のような実績のある選手には、代役として一軍を支える役割が求められる。井坪や小野寺も、二軍のスタメンにとどまらず、一軍定着を目指す立場にいる。同時に、髙寺を今後どのポジションで育てるのか、福島や岡城に中堅手としてどのような経験を積ませるのかも明確にしたい。



近本の復帰で、阪神は本来の戦い方を取り戻した。しかし、再び主力が離脱したとき、迷わず送り出せる選手はいるだろうか。



優勝を目指して戦っているのは、一軍登録の28人だけではない。二軍を含めた全選手が、“熱覇”を掲げるチームの戦力である。近本不在の期間を乗り切った経験を、単なる応急処置で終わらせず、次の備えにつなげられるか。中堅手に限らず、不動の主力を抱えるチームだからこそ、第2候補、第3候補をどう育てておくかが問われている。



（文：交告承已）







【著者プロフィール】

交告承已（こうけつ・うい）

スポーツライター。國學院大學大学院修了。スポーツライター事務所に勤務後、営業職やIT企業などを経てライターとして独立。現在は野球記事を執筆する傍ら、故郷の淡路島を中心とした日本の歴史や神話を研究中。



















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【了】