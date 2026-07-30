







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、左脇腹痛により負傷者リスト（IL）に入っているキケ・ヘルナンデス内野手が間もなく復帰予定とされている。チームにとっては心強い一方、米メディア『ドジャースネイション』が割を食う選手が出る可能性もあると言及している。



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同メディアは「キケの復帰によって、別の選手がドジャースを去ることになるかもしれない。ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、チームは8月3日のトレード期限までに、アレックス・コール外野手をトレードで放出する可能性があるという」と言及。



続けて、「トミー・エドマン外野手とテオスカー・ヘルナンデス外野手が健康な状態に戻り、さらにキケも復帰予定であることから、コールのロースター上での役割は重複したものになっている。彼は長打力を売りにするタイプではないが、走力と優れた選球眼を兼ね備えているため、優勝を狙うチームにとっては層を厚くする戦力として十分な価値がある。実際、ドジャース自身も昨年のトレード期限に、同じような理由で彼を獲得した」という同記者の見解を伝えている。



今季のコールは主に控え野手として、日本時間28日終了時点で60試合、打率.246、1本塁打、16打点といった数字を残しているが、キケ復帰後の処遇は果たしてどうなるのだろうか。











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