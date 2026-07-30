現地時間29日、テキサス・レンジャーズがロサンゼルス・エンゼルスとのトレード成立を発表。ローガン・オハピー捕手（26）とチェース・シルセス投手（26）を獲得した。

オハピーは2018年のドラフトでフィリーズに入団。2022年にエンゼルスへトレード移籍し、同年にMLBデビューを飾った。正捕手に定着した2024年は自己最多の136試合に出場し、同最多の20本塁打をマーク。今季は75試合で打率.209、4本塁打、OPS.566を記録している。

シルセスは2021年のドラフトでエンゼルスに入団し、翌2022年にMLBデビュー。2024年に右肘手術を受けてシーズンの大半を欠場し、昨季8月に復帰した。今季はチーム最多の47試合にリリーフ登板し、3勝2敗9ホールド、防御率2.72の成績を残している。

レンジャーズはオハピーを2028年終了時、シルセスは2030年終了時まで保有可能。2選手の対価として19歳のアンヘル・アレドンド内野手を放出した。

レンジャーズはここまで55勝53敗でアメリカン・リーグ西地区の首位に立つも、正捕手のカイル・ヒガシオカと第2捕手のダニー・ジャンセンが揃って離脱中。3年ぶりのポストシーズン進出に向けた補強に動いた。

一方のエンゼルスは29日の試合前時点で42勝66敗、ア・リーグ最低勝率に低迷。2014年を最後にポストシーズンから遠ざかっており、今季もチーム解体への第一歩を踏み出した。