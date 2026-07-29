







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷から投手復帰に向けて行ったブルペン投球後の回復が思わしくなく、予定されていた次回の投球練習が中止となった。今後のブルペン入りの日程も決まっておらず、復帰計画に遅れが生じている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が報じた。



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大谷は左膝の負傷により、オールスターゲーム前最後の先発登板を回避した。球宴期間中には左膝へ潤滑剤の注射を受けるため、オールスター関連行事も欠席しており、7月3日（日本時間4日）を最後にマウンドから遠ざかっている。



デーブ・ロバーツ監督によると、大谷は水曜日に行ったブルペン投球から十分に回復できず、状態にわずかな後退が見られたという。そのため、球団は大谷とスタッフの双方が完全に問題ないと判断するまで、次の段階へ進まない方針を示した。



ロバーツ監督は、今回の後退について「理想的ではない」と落胆を認めた。ブルペン投球は復帰に向けて状態を積み上げるためのものだっただけに、その後に状態が悪化したことは残念だとしながらも、球団内に大きな不安や懸念はないと強調している。



注目の集まる大谷の二刀流復帰時期について、ロバーツ監督は「どの選手も再びフィールドに戻って自分の役割を果たしたいと思っている。しかし、彼も理解しているはずだ。重要なのは7月ではなく、10月だと。彼を完全な健康状態に戻すためにすでに多くの時間を費やしてきたため、必要以上に早く復帰させるつもりはない」と言及した。











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