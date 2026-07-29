







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は昨季、３年連続4度目となるリーグMVPを受賞した。今季も4年連続5度目の受賞が期待されている中、現時点では最有力候補ではあるが、徐々に黄信号が灯り始めているかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季の大谷は日本時間28日終了時点で、投手としては14登板、8勝2敗、防御率1.79、打者としては101試合、打率.282、22本塁打、61打点といった数字を残している。投打どちらも好成績ではあるが、前半戦で左膝故障を負っており、今後どこまで数字が伸びるかは不透明な状況だ。



同メディアは「大谷はMLB.comが発表した最新のMVPランキングでも首位を維持したものの、前回発表時と比べると2位との差は縮まった。彼がやや調子を落としていることで、ライバルたちが差を縮めるチャンスが生まれている。そして、その機会を最大限に生かしているのが、ロサンゼルス出身でドジャース嫌いとしても知られる、シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手だ」と言及。



続けて、「彼はこの数か月で大きく調子を上げ、自身初のMVP獲得を十分に狙えるだけの成績を残している。5月20日以降は打率.336、出塁率.449、長打率.687、OPS1.136を記録。同期間はwRC+204、FRV＋21、OAA20、fWAR6.9で、それぞれメジャー全体トップに立っている」と記している。











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