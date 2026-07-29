







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは間もなく期限を迎えるトレード市場で、様々な放出・獲得の噂が飛び交っている。最近ではテオスカー・ヘルナンデス外野手の放出説まで浮上したが、ドジャースファンの間では意見が分かれているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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きっかけとなっているのは、ESPNのジェフ・パッサン記者が先日スレッズに投稿した内容。同記者はトレード市場に関する質問を受けつける中で、ニューヨーク・ヤンキースの隠れた補強候補について聞かれる。これに対し、テオスカーの名前を挙げた。



同メディアは「同記者がテオスカーをトレード候補に挙げたことで、ドジャースファンの間ではSNSを中心に大きな波紋が広がった。これまでチームに貢献してきた実績を考えれば、彼を手放すことに否定的な声は少なくない。その一方で、全員が残留を望んでいるわけではない。見返りとして大型パッケージを獲得できるのであれば、将来をさらに強固なものにできる可能性があるからだ」と言及。



続けて、「一番プレッシャーがかかる場面で力を発揮できる選手は貴重だし、個人的には彼をトレードすべきではないと思う」、「チームにはもっと若い力が必要だ。これまでの思い出には感謝しているけど、納得できる見返りが得られるトレード案が届くなら、その時は……」といったファンの声を紹介している。











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