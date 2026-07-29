江ノ島の真正面という絶好のロケーションに、2025年6月にオープンした「ENOSHIMA DINER」。オープンから約1年を迎え、観光客はもちろん、地元の方にも親しまれるお店として少しずつ存在感を高めています。

アメリカンダイナーを思わせる印象的な外観とは対照的に、店内は落ち着いた色合いでゆったりと過ごせる空間。ランチやカフェタイム、夜の食事まで、さまざまなシーンで利用できる一軒です。

観光客も地元の人も。どんな時間にも寄り添うダイナー

ENOSHIMA DINERが目指しているのは、「いろいろな人が、いろいろなタイミングで利用できるお店」。

夏は江ノ島を訪れる観光客でにぎわい、しらすを使った湘南らしいメニューが人気。一方で、地元の方はカフェ利用や夜に気軽に食事を楽しむ方も多いそうです。おひとり様やお子様連れでも入りやすい雰囲気づくりを大切にしており、「観光地だから入りづらい」というイメージを感じさせません。

店内は夏らしい爽やかさを取り入れながらも、季節を問わず落ち着いて過ごせるデザイン。貸切利用にも対応しており、さまざまなシーンで活躍してくれます。特に2階のソファー席は、ゆったりとした幅広のソファーを採用。小さなお子様連れでもゆっくり過ごしやすく、子育て世代にもうれしい空間です。

さらに、今後はテラス席の設置も検討しているとのこと。江ノ島の景色や海風を感じながら過ごせる空間が加われば、より一層魅力的なスポットになりそうです。

湘南らしさを味わう、季節で変わるこだわりメニュー

メニューは湘南らしさを感じられる「しらす」をベースに構成されているのが特徴。

人気メニューのひとつはスープカレー。さらに季節によって内容を少しずつ変えており、冬には鍋料理や温かいドリンクが登場するなど、訪れる時期によって違った楽しみがあります。

食材選びでは、自家栽培の野菜も取り入れながら、幅広い世代が楽しめるラインアップを意識。テイクアウトではアイスやポテトも用意されているため、江ノ島散策のお供にもぴったりです。

なお、地元の方には10％オフの「地元民割」が用意されているのもうれしいポイントです。

江ノ島で楽しむ、こだわりグルメ

今回いただいたのは、焼きおにぎりをはじめ、「湘南しらす＆三崎まぐろ御膳」、アジフライバゲットサンド、そしてチョコバナナパフェまで、お店の人気メニューを堪能しました。

まずは、湘南しらすとチーズたっぷりの焼きおにぎり（税込1,210円）。

使用しているのは、食感が楽しい雑穀米で、表面を香ばしく焼き上げ、味付けには醤油麹を使用しています。焼きおにぎりにはチーズと湘南しらすがたっぷりのっているのに、不思議と重たさはなく、醤油麹のまろやかな旨みが全体をやさしくまとめてくれています。ひと口食べると香ばしい香りが広がり、噛むほどに雑穀米のプチプチとした食感と、チーズのコク、しらすの旨みが絶妙に重なり合う、最後まで飽きずに楽しめる一品でした。

続いていただいたのは、湘南しらす＆三崎まぐろ御膳（税込1,980円）。

湘南ならではのしらすと三崎まぐろを一度に味わえる贅沢な御膳で、どちらも素材の美味しさをしっかり感じられます。見た目以上に女性でも食べやすいちょうど良いボリュームで、いろいろなおかずを少しずつ楽しめるのも嬉しいポイントでした。

アジフライバゲットサンド（税込1,210円）は、少し硬めのバゲットに、肉厚でボリューム満点のアジフライとたっぷりのタルタルソースをサンド。ひとつ食べるだけでも満足感があり、お腹いっぱいになる食べ応えです。そのままでも美味しいですが、添えられたソースをかけると味の変化も楽しめるので、最後まで飽きずにいただけました。

食後には、テイクアウトもできるチョコバナナパフェ（税込680円）をいただきました。たっぷり使われたバナナとチョコレートの組み合わせは相性抜群で、満足感もたっぷり。他にもさまざまなフレーバーがあり、パフェを目当てに訪れる人がいるのも納得の美味しさでした。

どのメニューも素材へのこだわりが感じられ、それぞれ違った魅力を楽しめるラインアップ。江ノ島の景色を眺めながら、ゆったりと食事やカフェタイムを過ごしたい方におすすめのお店です。

まとめ

ENOSHIMA DINERは、観光で訪れた人にも、地元で暮らす人にも、それぞれの過ごし方に寄り添ってくれるお店です。

ランチを楽しむ日も、カフェでひと息つきたい日も、夜に気軽な食事をしたい日も、ふらりと立ち寄れる心地よさが魅力。江ノ島を訪れた際は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

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