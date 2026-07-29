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29日のプロ野球公示で、阪神タイガースはダウリ・モレッタ投手を一軍登録から抹消した。







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モレッタはシンシナティ・レッズ、ピッツバーグ・パイレーツを経て、今季から阪神に加入した来日1年目の右腕。



身長188センチ、体重102キロの体格を誇るドミニカ共和国出身の救援投手で、メジャーでの登板経験も持つ助っ人としてブルペンの一角を担うことが期待されていた。



今季はここまで19試合に登板し、2勝2敗、5ホールド、防御率6.19。16回を投げて22三振を奪うなど奪三振能力の高さを見せた一方、11失点と安定感に課題を残していた。











5月は5登板で防御率18.00と苦しんだが、7月は2試合を無失点に抑えていただけに、悔しい一軍離脱となる。



再登録は8月8日以降となるが、ファームで状態を整え、再び一軍のブルペン陣で存在感を示すことが出来るだろうか。







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