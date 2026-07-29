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北海道日本ハムファイターズのフランミル・レイエス選手は28日、東京ドームで行われたオールスター1回戦に「4番・DH」で先発出場。一塁走者として大爆走し、チームメートや場内を湧かせた。



3回、同点に追いついた後、2死一塁の場面で打席には福岡ソフトバンクホークスの栗原選手が立った。読売ジャイアンツの井上温大選手が投じた8球目の直球を力強く引っ張り、あっという間に一塁線を破った。











同点打を放った一塁走者のレイエス選手は打球が転々としている間に大爆走を見せ、三塁コーチャーを務めた埼玉西武ライオンズ・髙橋光成投手の本塁突入の指示に従い、一生懸命に走った。



しかし、惜しくも本塁タッチアウトとなり、一挙逆転とはならなかった。自軍ベンチに戻ると「大の字」で倒れ込むなど、チームメートの爆笑を誘った。



ドミニカ共和国出身の31歳。サンディエゴ・パドレス、クリーブランド・インディアンス、ガーディアンズ、シカゴ・カブス、カンザスシティ・ロイヤルズと渡り歩き、2024年に日本ハムへ加入した規格外のスラッガーだ。



2024・2025年と2年連続でベストナインを受賞し、昨季は本塁打王・打点王の2冠にも輝いた。今季もここまで92試合で打率.328・21本塁打・54打点という圧倒的な数字を残している。



豪快な一撃だけでなく、大爆走からのユーモラスな一幕も見せ、オールスターの舞台を存分に楽しんだ。























【動画】大激走で疲労困憊…？レイエス、ベンチで大の字に

ABEMA（アベマ）の公式Xより













日本ハム F.レイエス大爆走！

ベンチのリアクションにも注目👀



7/28(火) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

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【了】