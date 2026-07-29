







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は28日（日本時間29日）、ワシントン・ナショナルズ戦に先発出場。豪快な第24号本塁打を放ち、日本人新人最多本塁打記録をさらに更新した。



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主砲の破壊力が、再びメジャーの舞台で炸裂した。岡本は相手投手が投じた98.3マイル（約158.2キロ）の速球を完璧に捉えると、打球はぐんぐん伸びてスタンドへ。



飛距離415フィート（約126.5メートル）を記録する豪快なアーチとなり、球場を大きく沸かせた。



岡本は智弁学園高から2014年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。巨人では長年にわたって主砲を務め、本塁打王、打点王など数々のタイトルを獲得してきた。











この一発で本塁打数を24本まで伸ばし、2018年の大谷翔平（当時エンゼルス）が持っていた最多本塁打記録（22本）を更新した。



メジャー1年目とは思えないペースで本塁打を積み上げる和製スラッガーが、この先どこまで記録を伸ばしていくのか注目が集まる。























【動画】”記録更新弾”はこの飛距離…！岡本和真、バックスクリーンへ豪快アーチ



MLB Japanの公式Xより













💥 24号ホームラン！

日本人新人の本塁打記録をさらに更新！



98.3マイル(158.2km/h)の速球を捉え

415フィート(126.5m)のホームラン🔥

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【了】