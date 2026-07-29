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読売ジャイアンツの田中瑛斗投手は28日、東京ドームで行われたオールスター1回戦に5番手で登板。「エート」による「キュートなシュート宣言」で場内を笑いの渦に包み込んだ。



6回、中日ドラゴンズの大野雄大投手に代わりマウンドに上がった田中投手。



帽子のつばに書かれた「シュートいきます♡」の文字を披露し、「シュートいきます」と叫んだが、打席は北海道日本ハムファイターズのフランミル・レイエス選手だったこともあり、無反応。



橋上秀樹監督代行に促され、中堅方向の電光掲示板に向かって再度「シュートいきます♡」の文字を披露した。



レイエス選手に左前打を打たれたものの、後続を空振り三振、三併殺打に打ち取り、無失点で1イニングを投げ切った。



柳ケ浦高から2017年ドラフト3位で日本ハムに入団し、現役ドラフトで加入した昨季は62試合に登板するなど大きく飛躍した27歳。



鋭く変化するシュートを代名詞とする右腕で、今季もここまで39試合に登板し防御率1.64・27ホールドという安定感を誇る。



持ち味のシュートで打者を封じるとともに、ユーモアあふれるパフォーマンスでもファンを沸かせた一戦となった。



































【動画】巨人・田中瑛斗、帽子に書いた「シュートいきます♡」のキュートな宣言がこちら

ABEMA（アベマ）の公式Xより













巨人・田中瑛斗

エートのキュートなシュート宣言⚾️



7/28(火) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

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【了】