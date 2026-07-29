溢れるジャイアンツ愛…ブルージェイズ岡本和真が“元巨人助っ人”らと再会　…









岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は28日（日本時間29日）、敵地ナショナルズ・パークで行われたワシントン・ナショナルズ戦の試合前に、巨人時代のチームメートだったマイルズ・マイコラス、フォスター・グリフィンと再会。笑顔で並んだ3ショットが公開された。



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メジャーの舞台で、懐かしい顔ぶれがそろった。中央に立った岡本を、ナショナルズに所属するマイコラスとグリフィンが挟む形で記念撮影。かつて巨人のユニホームを着て戦った3人は、そろって笑みを浮かべながらカメラに収まり、久しぶりの再会を喜んだ。



岡本は智弁学園高から2014年ドラフト1位で巨人に入団。マイコラスは2015年から2017年まで巨人でプレーし、岡本が若手だった時代をともに過ごした。



グリフィンは2023年から巨人に所属し、主砲としてチームを引っ張っていた岡本と共闘した。











今季から岡本はブルージェイズ、グリフィンはナショナルズでプレー。グリフィンはここまで21試合の登板で12勝2敗、防御率2.76を記録してオールスターにも出場し、岡本もメジャー1年目から23本塁打を放つなど、新天地で存在感を示している。



所属した時期はそれぞれ異なるものの、「巨人」という共通点で結ばれた3人。日本を離れた後も世界最高峰の舞台で活躍し、敵味方として再会を果たした光景は、多くの巨人ファンにとっても胸が熱くなる一枚となった。























【写真】溢れるジャイアンツ愛…岡本和真＆助っ人コンビとの3ショット



MLB Japanの公式Xより













🇯🇵 が巨人時代のチームメイトたちと再会！



マイコラス、グリフィンとの3ショット👏

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