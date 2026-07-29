







プロ野球 最新情報



阪神タイガースの佐藤輝明選手は28日、東京ドームで行われたオールスター1回戦に「2番・右翼」で先発出場。自慢のパワーを見せつける天井直撃の打球を放つ場面があった。



8回、無死二塁の好機で迎えた第4打席。この回から6番手でマウンドに上がった千葉ロッテマリーンズの横山陸人投手が投じた5球目の直球を高々と打ち上げた。











打球は天井に直撃したが、二塁手を守るオリックス・バファローズの太田椋選手がキャッチし、二飛となった。



この日は4打数2安打1本塁打1打点をマーク。1回には右翼スタンドへの先制ホームランも放っており、パワーヒッターぶりを存分に発揮した一戦となった。



仁川学院高、近畿大を経て2020年ドラフト1位で入団した27歳。



昨季はキャリアハイとなる打率.277・40本塁打・102打点をマークし、本塁打王・打点王の2冠に加えベストナイン・ゴールデングラブ賞・シーズンMVPを獲得した。



今季も好調を維持しており、ここまで91試合で打率.319・22本塁打・65打点と圧倒的な数字を残している。























【動画】まさかの天井直撃！佐藤輝明が放った規格外の飛球がこちら

ABEMA（アベマ）の公式Xより













阪神・佐藤輝明

打ち上げた打球が天井に直撃！！



7/28(火) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

アベマで無料生中継！！📱

— ABEMA(アベマ) (@ABEMA)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】