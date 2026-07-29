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東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介は28日、東京ドームで行われた「マイナビオールスターゲーム2026」第1戦に途中出場。「楽天カードマン」を思わせる特製サングラスを着用して打席へ向かい、球場を大いに沸かせた。



7回、福岡ソフトバンクホークスの周東佑京選手の代打で登場。辰己は、レンズ部分が楽天カードで覆われた特製サングラスを着用。











打席に立っていた辰巳選手はさすがに投球が見えなかったようで、カウント2ボール1ストライクとなった際に堪らずサングラスを次打者の柳田悠岐選手に預けた。柳田選手も同様にサングラスをかけるなど、見事な連携プレーを披露。



結果は、阪神タイガースのラファエル・ドリス投手の前に空振り三振に倒れた。



社高、立命館大を経て2018年ドラフト1位で入団した29歳。昨季は5年連続ゴールデングラブ賞を受賞するも打率.240と打撃に苦しみ、2度の登録抹消も経験した。



今季は本来の打棒を取り戻し、ここまで90試合の出場で打率.284、9本塁打、32打点と存在感を発揮している。



打席で結果こそ残せなかったものの、多くのファンが注目する夢の舞台で強烈なインパクトを残した辰己。プレーだけにとどまらないエンターテイナーぶりで、今年の球宴でも主役の一人となった。























【動画】最初で最後…！？「楽天カードマン」姿の辰己涼介が打席に登場！

ABEMA（アベマ）の公式Xより













🔴 楽天・辰己涼介

まさかの「楽天カードマン」姿で打席へ！？



7/28(火) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

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【了】