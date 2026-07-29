大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は28日（日本時間29日）、シアトル・マリナーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。初回に今季第23号となる先頭打者本塁打を放ち、オールスターブレイク明け初の本塁打を記録した。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴っている。

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大谷はこの日、1番打者として打席に入ると、マリナーズ先発のルイス・カスティジョ投手の5球目を捉え、中堅スタンドに飛び込む今季第23号の先頭打者本塁打を放った。この本塁打の打球速度は109.1マイル（約175.6キロ）、推定飛距離は432フィート（約131.6メートル）だった。











今季は開幕から二刀流として出場を続けてきた大谷だが、左膝の痛みが発症し、オールスターゲームを欠場。3日（同4日）の登板を最後に指名打者（DH）に専念している。



膝の負傷の影響もあって不振が懸念されていたが、この一発で再び打撃が上向くことを期待されるだろう。



大谷の特大弾についてエスピナル氏は「大谷は、オールスター・ブレイク前の12日（同13日）のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦以来、10試合ぶりとなる本塁打を放った。彼は膝の故障に悩まされており、3日（同4日）以来、先発登板をしていない。まだリズムを取り戻しつつある段階だが、良い兆しだ」と綴っている。























【動画】大谷翔平、今季第23号の先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani's 23rd home run is a leadoff blast!

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【了】