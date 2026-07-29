







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限を前に明確な弱点を抱えていないものの、好条件の取引が浮上すれば積極的に動く可能性がある。豊富な選手層と若手有望株を武器に、大型トレードの交渉へ加わる準備を整えている。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。



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ドジャースを巡っては、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手の獲得が噂されている。もしトレードを実行するならば、エメ・シーハン投手やエリク・ラウアー投手といった先発投手に加え、複数の有望株が放出されるだろう。



アンドリュー・フリードマン編成本部長は、大谷翔平選手らを擁する現在の戦力と選手層に満足しており、差し迫った補強の必要性はないと説明した。ただし、過去には期限の10日前や2週間前まで候補に入っていなかった取引が、突然浮上した機会をきっかけに成立したこともあるという。



こうした姿勢から、他球団の幹部はドジャースが市場の動向をうかがいながら「密かにスクーバルを狙っている」とみている。フリードマン氏も充実した育成組織があることで様々な選手を巡る問い合わせを受け、三角トレードを含む幅広い話し合いに参加できると明かした。



緊張感の高まるトレード市場について、キズラ氏は「すでに堅実なチーム体制を築きつつも豊富な才能を擁し、さらなる強化を目指している状況を踏まえ、フリードマン氏は実際にロースターの変更が行われる可能性を示唆した」と言及した。













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