







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、コロラド・ロッキーズ所属のセス・ハルバーセン投手を1対2の交換トレードで獲得した。故障明けということもあり、加入後は3Aで調整しているが、早くもアピールを見せているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のハルバーセンはメジャーで21登板、0勝1敗、防御率4.74と今一つだった中、7月初旬に右肩炎症で負傷者リスト（IL）入り。その後、同月中旬にリハビリ登板をスタートしたところでドジャースへトレードされた。



同メディアは「ドジャースは先週獲得したハルバーセンは、早くも3Aでの2登板で好印象を残している。2登板目では移籍後初となる三振を含む4つのアウトを記録。チームは最終的に逆転負けを喫したものの、彼自身の投球内容には多くの好材料がみられた。この日はフォーシーム、スライダー、スプリッターを織り交ぜ、いずれの球種も今季平均を上回る球速を記録している」と言及。



続けて、「この調子で成長が続けば、シーズン終了前にメジャーへ昇格する可能性は十分にある。特に、日曜日のようなブルペンの不安定な投球が続くようであれば、その可能性はさらに高まるだろう。ブルペン陣は日曜日、ニューヨーク・メッツとの3連戦最終戦で2点リードを守れず、7失点を喫して逆転負け。痛いシリーズ負け越しを招く結果となった」と記している。











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