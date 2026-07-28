







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手をトレードで獲得する可能性が高まりつつある。先発陣に複数の不安要素が生じたことで、これまで補強に消極的だった球団の状況が変化しているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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ドジャースはここ数か月、トレード期限で大きな補強を行う必要はないとの姿勢を示してきた。獲得価格が高騰しやすいシーズン中ではなく、オフシーズンに資金を投入することを好み、期限前は主力選手の周辺を補う程度にとどめると見られていた。



しかし、スクーバルが放出されるのであれば、ドジャースに加入することが避けられないような状況になっているという。タイガースはア・リーグのワイルドカード争いに加わっているものの、スクーバルは今季終了後にフリーエージェント（FA）となり、球団は本人が求める契約を提示する姿勢を見せていない。



一方でドジャースは、左膝を負傷している大谷翔平選手の状態が上向かず、タイラー・グラスノー投手やブレイク・スネル投手も復帰が不透明だ。そこで、豊富な有望株を提示してスクーバルを獲得する可能性が高い。



注目の高まるドジャースの動向について、カムラス氏は「ドジャースはファームシステムに打撃を与えることなくスクーバルを獲得でき、今後のチーム運営の在り方を変える可能性のあるロックアウトが予想される前に、ワールドシリーズ3連覇に向けた態勢を整えることができる。今こそ、彼をトレードで獲得すべきだ」と言及した。













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