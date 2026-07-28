







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ウィル・スミス捕手が負傷離脱している間、主にダルトン・ラッシング捕手をスタメンで起用している。しかし、複数の暴言騒動を起こすラッシングをトレード期限で放出するかもしれない。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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スミスは6月第1週から首の負傷で離脱しており、現在も活動を大きく制限されている。球団は今季中の復帰を見込んでいるものの、トレード期限を迎える時点でも状態が不透明である可能性があり、フロントは別の捕手を確保するか判断を迫られている。



その決断を左右する存在がラッシングだ。25歳のラッシングは開幕直後に好調な打撃を見せた一方、その後は不振や感情的な振る舞いも経験し、成長途上にある姿を見せてきた。



6月中旬に大谷翔平選手との間で起きた問題を受け止めて以降、配球や投手陣との試合中のコミュニケーションに対する姿勢も改善した。



注目を集めているラッシングの動向について、ハリス氏は「ドジャースが約2か月にわたる代役捕手として起用している間、公の場では全面的な支持を示してきた。しかし、元トッププロスペクトに対する球団の信頼度は、トレード期限が過ぎてみなければわからないだろう」と言及した。











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