







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日終了時点で、2位に12.5ゲーム差をつけナリーグ西地区首位を独走している。ワールドシリーズ（WS）3連覇へ向け順調に歩みを進めている中、米メディア『ヘビー』は、弱点が露呈しつつあるため補強が必要だと主張している。



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同メディアは「ドジャースは8月3日のトレード期限までに、ポストシーズンでの試合後半を安心して任せられるリリーフをもう1人補強する必要がありそうだ。その必要性を改めて痛感させられたのが日曜日のニューヨーク・メッツ戦で、チームは6回裏開始前時点で3-1とリードしていたが、ブルペンが崩壊し3-8の逆転負けを喫した」と言及。



続けて、「ポストシーズンでは、どのチームのブルペンも最も弱い部分が必ず露呈する。そして日曜日の試合は、現チームにその『弱点』となり得る投手があまりにも多いことを浮き彫りにした。編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、このブルペン崩壊を単なる一敗ではなく警鐘として受け止めるべきだろう。ポストシーズンで致命的な欠陥となる前に、終盤の橋渡し役を安心して任せられる信頼性の高いリリーフをもう1人獲るべきだ」と記している。



ドジャースは先日、セス・ハルバーセン投手をトレード獲得しているが、期限までに新たなリリーフを獲ってくることは果たしてあるだろうか。











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