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デトロイト・タイガースの本拠地コメリカ・パークで27日（日本時間28日）に行われたボルティモア・オリオールズ戦で、リスとハトがグラウンドに現れる珍事が起きた。



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リスは警告トラック付近からフィールド内を走り回り、左翼付近やファウルライン周辺を移動。途中ではハトと遭遇し、グラウンド上で2匹が並ぶような場面も見られた。











7回の攻守交代時には、球場スタッフら10人以上がリスを捕まえようと一斉にフィールドへ。右翼方向へ逃げるリスを大人たちが追いかける光景に、スタンドは大きな盛り上がりを見せた。



オリオールズの右翼手レオディ・タベラスも捕獲を試みるも、すぐに脱出。その後も逃走を続け、最後はスタッフがタオルで包み、安全にグラウンド外へ運び出した。



一連の珍事で球場が沸く中、試合ではオリオールズ打線が得点を重ねた。序盤からリードを奪うと、コビー・メイヨの2点本塁打など計3本のホームランが飛び出し、タイガースの反撃を振り切って8-5で勝利した。























【動画】逃げるリスを約20人が猛追！MLB球場の“大捕物”がこちら

MLB Japanの公式Xより













🐿️リスとハトがグラウンドに乱入しお祭り騒ぎ！



リスを捕まえるために、総勢約20人の大人が走り回る…🤣



球場は大きな盛り上がりを見せました！なお、試合はオリオールズが8-3でタイガースに勝利しています！

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【了】