夏の甲子園に“久々の顔ぶれ”続々！　57年ぶり横手、31年ぶり享栄…10年以上…









高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権大会に出場する全国49代表が決定した。春夏を通じて初出場となる4校が新たな歴史を刻んだ一方、長い空白期間を乗り越えて夏の甲子園に戻ってくる学校も目立った。



前回出場から最も長い期間が空いたのは、秋田代表の横手。秋田大会決勝で大曲工を7-1で下し、1969年以来57年ぶり2回目となる夏の甲子園出場を決めた。57年のブランクは、今大会の49代表で最長となる。



愛知代表の享栄は、決勝で愛工大名電に4-1で勝利。全国最多となる174チームが参加した激戦区を勝ち抜き、1995年以来31年ぶり9回目の出場を果たした。5回戦では今春のセンバツ4強・中京大中京も破っている。











千葉代表の拓大紅陵は24年ぶり6回目の出場。専大松戸との決勝では、1点を追う9回に片岡拓月が逆転3点本塁打を放ち、劇的な形で2002年以来となる甲子園への切符をつかんだ。



このほか、今春のセンバツにも出場した佐野日大と長崎日大が、ともに16年ぶりに夏の聖地へ帰還。八幡商は15年ぶり、大分商は13年ぶり、遊学館は11年ぶりの出場を決めた。



今大会で10年以上のブランクを経て出場するのは、横手、享栄、拓大紅陵、佐野日大、長崎日大、八幡商、大分商、遊学館の計8校。長く遠ざかっていた学校の復活も、今夏の甲子園を彩る注目点となりそうだ。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】