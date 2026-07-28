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マイアミ・マーリンズのグリフィン・コーナインは27日（日本時間28日）、ローンデポ・パークで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に「6番・右翼」でスタメン出場。9回1死満塁の場面から、劇的なサヨナラ打を放った。



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この試合前まで12連敗中のマーリンズ。6月に20勝6敗の快進撃を見せたチームは、7月も出だしは7勝2敗と快調だったが、しばらくは泥沼の連敗街道を抜けられないでいた。



この試合も初回に2点を先制されるが、2回までに5点を奪って5－2と逆転に成功する。



しかし、6回に4失点を喫して再び逆転されると、8回にも1点を奪われて5－7。2点ビハインドで9回裏の攻撃を迎えた。











フィリーズはこの回から満を持してクローザーを投入。ここまで24セーブを挙げているジョアン・デュランをマウンドに送った。



だが、ここからマーリンズがデュランに牙をむく。2本の安打と死球で無死満塁のチャンスを作ると、3番のエリベルト・エルナンデスが2点適時打を放って7－7の同点に追いついた。



さらに1死満塁とチャンスは続き、打席には6番のグリフィン・コーナイン。かつてマーリンズの主力として1997年と2003年にワールドチャンピオンに輝いたジェフ・コーナイン氏を父に持つ選手だ。



カウント1－2からの4球目、デュランが投じた内角高めのナックルカーブをコーナインが強振した。



打球は、チームの執念が乗り移ったかのように二塁手の頭を超え、劇的なサヨナラ適時打となった。連敗を12で止めたマーリンズは53勝54敗とし、ナショナルリーグ東地区の4位につけている。



コーナインは2回に8号ソロ本塁打を放つなど、この試合は5打数2安打2打点の大活躍だった。

























【動画】12連覇が止まった瞬間！コーナインのサヨナラ打がこちら

MLB Japanの公式Xより













🐟 がサヨナラで12連敗をストップ！

グリフィン・コーナインがヒーローに！



フィリーズの守護神デュランから

一挙3点を挙げ、激戦を制しました💪

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【了】