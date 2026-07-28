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フィラデルフィア・フィリーズのブライス・ハーパーは27日（日本時間28日）、ローンデポ・パークで行われたマイアミ・マーリンズ戦に「3番・一塁」で先発出場。初回にバックスクリーンへ今季22号2ランを放ったが、チームは逆転サヨナラ負けを喫した。



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マーリンズの先発はタイラー・フィリップス。フィリーズは初回、1死から2番のカイル・シュワーバーが四球で出塁し、1死一塁。ここで打席には3番のハーパーが入った。



カウント1－1からの3球目、153キロのシンカーを豪快に振り抜くと、打球は弾丸ライナーであっという間にバックスクリーンに吸い込まれていく。ハーパーの今季22号の2点本塁打で、フィリーズが初回に2点を先制した。











幸先よく先制したフィリーズだが、先発のザック・ウィーラーが3回を投げて5失点と誤算。5回まで2－5とリードされる苦しい展開となる。



それでも、6回に一挙4点を奪って6－5と再逆転すると、8回にも1点を追加し、7－5と2点リードで9回裏を迎える。



フィリーズはクローザーのジョアン・デュランを送り出すが、マーリンズに無死満塁のピンチを作られる。ここで3番のエリベルト・エルナンデスに2点適時打を打たれて7－7の同点。



なおも1死満塁から6番のグリフィン・コーナインにサヨナラ打を浴び、フィリーズは7－8でまさかの逆転サヨナラ負けとなった。



3カード連続で負け越し中のフィリーズ。マーリンズ3連戦の初戦となるこの試合の1敗は、ダメージの大きい結果となった。

























【動画】バックスクリーンへ豪快弾、ハーパーの22号2ランがこちら

MLB Japanの公式Xより













💥気持ちよくバックスクリーンへ！

ブライス・ハーパーの22号2ランホームラン！



豪快アーチで初回に2点のリードを奪いました🔥

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【了】