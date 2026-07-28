







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ここまで期待通りの成績を残しているとは言い難い選手がいる。テオスカー・ヘルナンデス外野手もその一人だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、ニューヨーク・ヤンキースに電撃トレードされる可能性について言及している。



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今季のテオスカーは5月末～6月末にかけ、左ハムストリングの張りにより戦線離脱。この影響もあり、日本時間7月28日時点では71試合、打率.251、8本塁打、37打点といった数字にとどまっている。



同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者はトレード期限に関するQ&Aをスレッズで実施した際、『これまで名前があまり挙がっていないものの、ヤンキースの補強候補になり得る選手は誰か』と質問された。その答えとして、『テオスカーの名前はまだほとんど話題に上がっていないが、右打者が市場に少ないことに加え、ドジャースはマイナーの外野手層が非常に厚い。そうした事情を考えると放出可能性は十分にある』と投稿している」と言及。



続けて、「ドジャースは今後しばらくの間、アンディ・パヘス外野手を中堅レギュラーとして起用する方針を固めている。また、カイル・タッカー外野手の大型契約を手放す現実的な選択肢はない。そのため、将来有望な若手外野手たちの枠を確保したいのであれば、テオスカーを放出することが最も現実的な選択肢となるだろう」と記している。











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