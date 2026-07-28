甲子園 (C)Kyodo News

　28日、『第108回全国高等学校野球選手権大会』の出場する代表49校が決定した。

　大会は8月5日（水）から22日（土）までの期間で、阪神甲子園球場で開催する。

　出場校は以下の通り。

▼北海道

北北海道：白樺学園（2年ぶり5回目）

南北海道：札幌日大（2年ぶり2回目）

▼東北

青森：青森山田（2年ぶり13回目）

岩手：花巻東（4年連続14回目）

秋田：横手（57年ぶり2回目）

山形：鶴岡東（2年ぶり9回目）

宮城：仙台育英（2年連続32回目）

福島：東日大昌平（初出場）

▼関東

茨城：霞ケ浦（2年ぶり4回目）

栃木：佐野日大（16年ぶり7回目）

群馬：健大高崎（3年連続6回目）

埼玉：花咲徳栄（2年ぶり9回目）

山梨：東海大甲府（3年ぶり15回目）

千葉：拓大紅陵（24年ぶり6回目）

東東京：関東第一（3年連続11回目）

西東京：八王子実践（初出場）

神奈川：横浜（2年連続22回目）

▼北信越

長野：松商学園（2年連続39回目）

新潟：日本文理（4年ぶり13回目）

富山：高岡商（4年ぶり23回目）

石川：遊学館（11年ぶり7回目）

福井：敦賀気比（2年連続13回目）

▼東海

静岡：聖隷クリストファー（2年連続2回目）

愛知：享栄（31年ぶり9回目）

岐阜：中京（7年ぶり8回目）

三重：三重（4年ぶり15回目）

▼近畿

滋賀：八幡商（15年ぶり8回目）

京都：立命館宇治（3年ぶり5回目）

奈良：天理（2年連続31回目）

和歌山：智弁和歌山（3年連続29回目）

大阪：履正社（3年ぶり6回目）

兵庫：社（3年ぶり3回目）

▼中国

岡山：岡山学芸館（3年連続5回目）

鳥取：鳥取城北（3年連続8回目）

広島：福山（初出場）

島根：立正大淞南（3年ぶり4回目）

山口：高川学園（2年連続4回目）

▼四国

香川：英明（2年ぶり5回目）

愛媛：新田（5年ぶり2回目）

徳島：鳴門渦潮（2年ぶり9回目）

高知：明徳義塾（2年ぶり24回目）

▼九州

福岡：東筑（9年ぶり7回目）

佐賀：佐賀商（8年ぶり17回目）

長崎：長崎日大（16年ぶり10回目）

熊本：有明（初出場）

大分：大分商（13年ぶり16回目）

宮﨑：日南学園（8年ぶり10回目）

鹿児島：神村学園（4年連続9回目）

沖縄：沖縄尚学（2年連続12回目）