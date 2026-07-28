28日、『第108回全国高等学校野球選手権大会』の出場する代表49校が決定した。
大会は8月5日（水）から22日（土）までの期間で、阪神甲子園球場で開催する。
出場校は以下の通り。
▼北海道
北北海道：白樺学園（2年ぶり5回目）
南北海道：札幌日大（2年ぶり2回目）
▼東北
青森：青森山田（2年ぶり13回目）
岩手：花巻東（4年連続14回目）
秋田：横手（57年ぶり2回目）
山形：鶴岡東（2年ぶり9回目）
宮城：仙台育英（2年連続32回目）
福島：東日大昌平（初出場）
▼関東
茨城：霞ケ浦（2年ぶり4回目）
栃木：佐野日大（16年ぶり7回目）
群馬：健大高崎（3年連続6回目）
埼玉：花咲徳栄（2年ぶり9回目）
山梨：東海大甲府（3年ぶり15回目）
千葉：拓大紅陵（24年ぶり6回目）
東東京：関東第一（3年連続11回目）
西東京：八王子実践（初出場）
神奈川：横浜（2年連続22回目）
▼北信越
長野：松商学園（2年連続39回目）
新潟：日本文理（4年ぶり13回目）
富山：高岡商（4年ぶり23回目）
石川：遊学館（11年ぶり7回目）
福井：敦賀気比（2年連続13回目）
▼東海
静岡：聖隷クリストファー（2年連続2回目）
愛知：享栄（31年ぶり9回目）
岐阜：中京（7年ぶり8回目）
三重：三重（4年ぶり15回目）
▼近畿
滋賀：八幡商（15年ぶり8回目）
京都：立命館宇治（3年ぶり5回目）
奈良：天理（2年連続31回目）
和歌山：智弁和歌山（3年連続29回目）
大阪：履正社（3年ぶり6回目）
兵庫：社（3年ぶり3回目）
▼中国
岡山：岡山学芸館（3年連続5回目）
鳥取：鳥取城北（3年連続8回目）
広島：福山（初出場）
島根：立正大淞南（3年ぶり4回目）
山口：高川学園（2年連続4回目）
▼四国
香川：英明（2年ぶり5回目）
愛媛：新田（5年ぶり2回目）
徳島：鳴門渦潮（2年ぶり9回目）
高知：明徳義塾（2年ぶり24回目）
▼九州
福岡：東筑（9年ぶり7回目）
佐賀：佐賀商（8年ぶり17回目）
長崎：長崎日大（16年ぶり10回目）
熊本：有明（初出場）
大分：大分商（13年ぶり16回目）
宮﨑：日南学園（8年ぶり10回目）
鹿児島：神村学園（4年連続9回目）
沖縄：沖縄尚学（2年連続12回目）