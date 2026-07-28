『マイナビオールスターゲーム2026』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦は7月29日（水）に富山で開催予定だ。
◆ 『マイナビオールスターゲーム2026』セ・リーグ出場選手
◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラスワン選抜
＜監督＞
藤川球児（阪神）
＜コーチ＞
相川亮二（DeNA）
橋上秀樹（巨人）
＜投手＞
◎山野太一（ヤクルト）
◎キハダ（ヤクルト）
☆高橋遥人（阪神）
ドリス（阪神）
東克樹（DeNA）
レイノルズ（DeNA）
田中瑛斗（巨人）
船迫大雅（巨人）
井上温大（巨人）
大野雄大（中日）
松山晋也（中日）
岡本 駿（広島）
遠藤淳志（広島）
清水 昇（ヤクルト）
星知弥（ヤクルト）
＜捕手＞
◎古賀優大（ヤクルト）
☆坂本誠志郎（阪神）
大城卓三（巨人）
坂倉将吾（広島）
＜内野手＞
◎☆大山悠輔（阪神）
◎☆中野拓夢（阪神）
◎☆佐藤輝明（阪神）
◎村松開人（中日）
☆長岡秀樹（ヤクルト）
牧 秀悟（DeNA）
浦田俊輔（巨人）
◇坂本勇人（巨人）
＜外野手＞
◎☆森下翔太（阪神）
◎☆細川成也（中日）
◎増田珠（ヤクルト）
☆キャベッジ（巨人）
▼辞退選手
大勢（巨人）
ハーン（広島）
▼補充選手
船迫大雅（巨人）
遠藤淳志（広島）