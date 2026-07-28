阪神・森下翔太 (C)Kyodo News

　『マイナビオールスターゲーム2026』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦は7月29日（水）に富山で開催予定だ。

◆ 『マイナビオールスターゲーム2026』セ・リーグ出場選手

◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラスワン選抜

＜監督＞

藤川球児（阪神）

＜コーチ＞

相川亮二（DeNA）

橋上秀樹（巨人）

＜投手＞

◎山野太一（ヤクルト）

◎キハダ（ヤクルト）

☆高橋遥人（阪神）

ドリス（阪神）

東克樹（DeNA）

レイノルズ（DeNA）

田中瑛斗（巨人）

船迫大雅（巨人）

井上温大（巨人）

大野雄大（中日）

松山晋也（中日）

岡本　駿（広島）

遠藤淳志（広島）

清水　昇（ヤクルト）

星知弥（ヤクルト）

＜捕手＞

◎古賀優大（ヤクルト）

☆坂本誠志郎（阪神）

大城卓三（巨人）

坂倉将吾（広島）

＜内野手＞

◎☆大山悠輔（阪神）

◎☆中野拓夢（阪神）

◎☆佐藤輝明（阪神）

◎村松開人（中日）

☆長岡秀樹（ヤクルト）

牧　秀悟（DeNA）

浦田俊輔（巨人）

◇坂本勇人（巨人）

＜外野手＞

◎☆森下翔太（阪神）

◎☆細川成也（中日）

◎増田珠（ヤクルト）

☆キャベッジ（巨人）

▼辞退選手

大勢（巨人）

ハーン（広島）

▼補充選手

船迫大雅（巨人）

遠藤淳志（広島）