日本ハム・万波中正

　『マイナビオールスターゲーム2026』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦は7月29日（水）に富山で開催予定だ。

◆ 『マイナビオールスターゲーム2026』パ・リーグ出場選手

◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラスワン選抜

＜監督＞

小久保裕紀（ソフトバンク）

＜コーチ＞

新庄剛志（日本ハム）

岸田　護（オリックス）

＜投手＞

◎☆伊藤大海（日本ハム）

◎鈴木昭汰（ロッテ）

◎マチャド（オリックス）

大津亮介（ソフトバンク）

オスナ（ソフトバンク）

北山亘基（日本ハム）

エスピノーザ（オリックス）

椋木　蓮（オリックス）

藤平尚真（楽天）

高橋光成（西武）

岩城颯空（西武）

平良海馬（西武）

横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

◎田宮裕涼（日本ハム）

☆若月健矢（オリックス）

＜内野手＞

◎清宮幸太郎（日本ハム）

◎小川龍成（ロッテ）

◎☆栗原陵矢（ソフトバンク）

◎水野達稀（日本ハム）

☆ネビン（西武）

☆滝澤夏央（西武）

☆村林一輝（楽天）

＜外野手＞

◎☆万波中正（日本ハム）

◎西川史礁（ロッテ）

◎☆周東佑京（ソフトバンク）

☆近藤健介（ソフトバンク）

◇柳田悠岐（ソフトバンク）

西川龍馬（オリックス）

辰己涼介（楽天）

＜指名打者＞

◎☆レイエス（日本ハム）