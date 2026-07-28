『マイナビオールスターゲーム2026』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦は7月29日（水）に富山で開催予定だ。
◆ 『マイナビオールスターゲーム2026』パ・リーグ出場選手
◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラスワン選抜
＜監督＞
小久保裕紀（ソフトバンク）
＜コーチ＞
新庄剛志（日本ハム）
岸田 護（オリックス）
＜投手＞
◎☆伊藤大海（日本ハム）
◎鈴木昭汰（ロッテ）
◎マチャド（オリックス）
大津亮介（ソフトバンク）
オスナ（ソフトバンク）
北山亘基（日本ハム）
エスピノーザ（オリックス）
椋木 蓮（オリックス）
藤平尚真（楽天）
高橋光成（西武）
岩城颯空（西武）
平良海馬（西武）
横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
◎田宮裕涼（日本ハム）
☆若月健矢（オリックス）
＜内野手＞
◎清宮幸太郎（日本ハム）
◎小川龍成（ロッテ）
◎☆栗原陵矢（ソフトバンク）
◎水野達稀（日本ハム）
☆ネビン（西武）
☆滝澤夏央（西武）
☆村林一輝（楽天）
＜外野手＞
◎☆万波中正（日本ハム）
◎西川史礁（ロッテ）
◎☆周東佑京（ソフトバンク）
☆近藤健介（ソフトバンク）
◇柳田悠岐（ソフトバンク）
西川龍馬（オリックス）
辰己涼介（楽天）
＜指名打者＞
◎☆レイエス（日本ハム）