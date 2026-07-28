ミランに所属するポルトガル代表FWラファエル・レオンにトルコ移籍の可能性が浮上しているようだ。27日、『ガゼッタ・デロ・スポルト』や『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』など複数のイタリアメディアが伝えている。

現在27歳のレオンはスポルティングとリールでプレーした後、2019年夏にミランへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算291試合出場80ゴール65アシストという成績を残しており、2021－22シーズンのセリエA制覇に大きく貢献したほか、2023－24シーズンからは10番を背負っている。

レオンは先月ポルトガルメディア『Sport TV』に対し「このクラブは僕を大きく成長させ、苦しい時期にも支えてくれた。幸運にも、クラブの歴史に名を刻むことができた。誰しも野心はあるし、僕は新たなリーグで新たな挑戦をすることを夢見ている。ミランでは自分の役割を果たせたと思っているので、それが実現すればとても幸せで満足できるだろう」とコメント。現行契約を2028年6月末まで残す中、今夏の移籍希望を明言したことで去就に注目が集まっている。

報道によると、フェネルバフチェとガラタサライがレオンの獲得に興味を示しており、ミランおよび選手の代理人との交渉に臨んでいるという。フェネルバフチェは完全移籍での獲得を目指しており、オファー提示に向けて準備を進めている模様。一方、ガラタサライはレンタルを視野に入れているが、ミランは完全移籍での売却を望んでいるようだ。

なお、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・シーラ氏によると、ミランはレオンの移籍金として5000万ユーロ（約93億円）から6000万ユーロ（約112億円）を要求しているという。