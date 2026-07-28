夏の甲子園49代表が決定！センバツ出場21校が姿消す…春夏連続は11校、公立…

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第108回全国高校野球選手権大会の地方大会は28日、宮城大会決勝で仙台育英が東北を4-1で下し、全国49代表が出そろった。大会は8月5日に阪神甲子園球場で開幕する。



今春の第98回選抜高校野球大会に出場した32校のうち、夏の甲子園出場を決めたのは11校。花巻東、佐野日大、花咲徳栄、横浜、日本文理、三重、高川学園、英明、長崎日大、神村学園、沖縄尚学が春夏連続出場を果たした。



一方、今春のセンバツを制した大阪桐蔭をはじめ、準優勝の智辯学園、帝京、八戸学院光星、大垣日大などは地方大会で敗退。センバツ出場32校のうち、21校は夏の甲子園に戻ることができなかった。











また、春夏を通じて初の甲子園出場を決めたのは、東日大昌平、八王子実践、福山、有明の4校。福山は広島大会決勝で広島商を破り、1975年の創部以来初となる甲子園への切符をつかんだ。



49代表のうち、公立校は9校。横手、高岡商、八幡商、社、福山、鳴門渦潮、東筑、佐賀商、大分商が各地方大会を勝ち抜いた。



横手は57年ぶり、高岡商は4年ぶり、八幡商は15年ぶりの出場。伝統校の復活や初出場校の誕生など、多彩な顔ぶれが夏の甲子園に集結する。





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