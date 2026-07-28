誤算はソフトバンクとの対戦成績

オールスターブレークである。ファイターズは96試合消化して54勝42敗、首位ソフトバンクに6ゲーム差をつけられての3位である。昔なら「オールスターまでの前半戦を終え成績は…」なんて書いてしまうところだが、残り試合は47しかない。実際問題、競馬ならもう最終コーナーだろう。8月下旬から9月、「最後の直線」の叩き合いが見どころではあるが、その前に6ゲーム差ついてることを確認したい。開幕前、優勝候補に挙げられていたファイターズは「馬群に沈んでいる」状態だ。

もちろんここまで最大の誤算は対ソフトバンク戦2勝12敗である。ちょっとトラウマになるくらいコテンパンにやられている。もう「後半戦、五分の星に持っていければ…」なんて段階ではない。現実的な対処だ。直接対決は1つでも多く勝って、足りない星は他チームにお得意様をつくって補うしかない。西武戦8勝9敗はともかく、オリックス12勝6敗、ロッテ8勝5敗、楽天10勝6敗は悪くない。

チーム成績で目立つ数字は失策数61ではないか。これはリーグワーストであり、最少チーム、オリックス（30）、2位ソフトバンク（32）のほぼ倍だ。まぁ、エラーの数は公式記録で「E」のランプが付いたものしかカウントされないから、「数字に表れないエラー」はもっと多い。これは固定レギュラーを作らず、選手に複数ポジションを守らせるファイターズの宿命ではあるだろう。よく「ハムは攻撃重視＆守備重視、2プラトンの選手起用をする」みたいに言われることがあるが、要は（多少のことは目をつぶって）不慣れなポジションで使っているのだ。これは選手の応用力や伸びしろで何とかなる場合もある。が、ならない場合もある。

直近で印象に残ったのは延長10回、ネビンのサヨナラ弾でゲームを失った西武16回戦だ。延長戦になったら後攻めは圧倒的に有利なので、田中正義の被弾自体はしかたないと思う。それよりも3点先取しながらあっさり同点に追いつかれた試合運びの拙さだ。エース伊藤大海が投げていて、序盤3-0リードはゲームの支配権を握らなきゃならない展開だった。追いつかれるきっかけになったはこの日、センターに入った吉田賢吾の守備だ。3回蛭間拓哉のタイムリー3塁打も、4回渡部聖弥のタイムリー2塁打も、失点がらみのヒットはセンターに飛んだ。あれは例えば本職の五十幡亮汰なら捕っていたんじゃないかと思う。どちらも吉田は触ってもいないから「E」は付かない。が、（酷な言い方になるが）不慣れなポジションならではの「数字に表れないエラー」だった。

オールスター直前、2位3位の直接対決、エース伊藤大海の登板試合だ。絶対落としちゃいけない一戦ではなかったか。知人はこの3失点を見て（ネビンのサヨナラ弾ではなく、センター吉田がらみの3失点を見て）、新庄ファイターズの優勝はないと観念したそうだ。まぁ、あのシーンは「使った方が悪い」というパターンだから、そう言いたくもなるのだろう。今季、忘れられない新庄剛志監督の悲しいコメントは「ミスがこの結果となりました」（7/14、ソフトバンク戦の球団配信コメント。監督は終了後4分で球場を後にしている）だが、吉田の「ミス」を目にしたファンは「ミスした選手を使って、この結果となりました」と言いたいところだ。まぁ、それをファン全体にまで広げるのは「主語がデカい」ってやつだが、少なくとも僕の知人はそのように腹をくくった。

できることをやらない「ミス」は容赦しない

だけど、僕はそのたった4日後、新庄剛志という人の面白さに触れる。前日の楽天15回戦、スコアは4対3×、奈良間大己のサヨナラ打で競り勝ったのだが、何とその試合で起用した吉田賢吾を「懲罰抹消」したのだ。3回裏、2アウトの場面、右翼線の当たりで2塁を狙ったが、スライディングを怠り、タッチアウトになったのだ。吉田は試合途中、ベンチに下げられ、そのまま登録抹消となった。

新庄監督は語る。「僕はファインプレーしてくれ、ヒットを打ってくれ、ホームランを打ってくれ、そういうお願いはしないんで。当たり前のプレーをしてほしい。あれはスライディングしてたら間違いなくセーフなんで…」。つい先日、西武・渡部の当たりを目測誤ってバンザイしたしたことではなく、2塁にスライディングせずアウトになったことの方を問題視したのだ。

コメントには続きがあった。「そういうところはチームでやってるんで…」。なるほどなぁと思った。「新庄野球」には色々と面食らうことも多いが、これは基準を示している。「ミス」というものに対する考え方だ。新庄采配はとにかく徹底して選手の積極性を引き出すのを大方針としている。試合に出て、輝け。どこでも守れ。ポジションを取りに行け。そのために失敗しても目をつぶる。「ミス」をしないということはチャレンジしないということだ。そんなのつまらないぞ。ガンガン行け。

但し、できることをやらない「ミス」は容赦しない。2軍に落とす。これがチームの基準だ。できることをしっかりやるチームを作る。それは点差が離れていても、疲れていても関係ない。いつでも当たり前のことを当たり前にやるチーム。それがやれないことが本当の「ミス」だ。ちなみに吉田の「懲罰抹消」は7/26付、オールスター前最後の楽天戦を前にしてのことだった。

これはけっこう含蓄があるのではないかと思う。チームの引き締めの意味はもちろんあるだろう。怠慢プレーは厳禁だ。凡事徹底。気を抜かずしっかりプレーしよう。だが、メッセージはそれだけじゃなさそうだ。うちは「ミス」についてはこういう考え方だ。あらためて積極的に行こう。「ミス」を怖れるな。「ミス」で縮こまるんじゃなく、逆に爆発するのがファイターズだ。オールスター明けの勝負どころに向かってそれをチームに示す。

もう一つ、吉田賢吾に向かってのメッセージも考えられる。やれることをしっかりやれ。そこはチーム全員と同じことだ。吉田はとことん肝に銘じるだろう。

ただそれだけだろうか？ 僕はオールスター前の「懲罰抹消」というところに面白味を感じる。だってオールスターブレークがあるじゃないか。報道によれば吉田は足の状態があまりよくない（軽度の肉離れをテーピングでごまかしている？）ようだ。吉田は足を治して、冒頭の競馬の比喩でいうならラストの直線のところに颯爽と現れてほしい。どうせ相手は古巣のソフトバンクだ。活躍すれば新聞の見出しが取れる。吉田賢吾、これは愛情あってのことだぞ。治して、必ず戻って来い！