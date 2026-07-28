







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は27日（日本時間28日）、ナショナルズ・パークで行われたワシントン・ナショナルズ戦に「6番・三塁」で先発出場。4回の第2打席に左安打で出塁すると、メジャー初盗塁をマークした。



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ブルージェイズは2回に1点を先制されるが、3回に2点を奪って逆転。2－1とリードし、4回表の攻撃に入った。



1死無走者で打席に入った岡本は、アンドルー・アルバレスが投じた初球のカーブを捉える。打球は狭い三遊間を鋭く抜け、左安打となった。



続くドールトン・バーショが左飛に倒れ、局面は2死一塁。8番ルイス・ウリアスの打席の4球目に、一塁走者の岡本がスタートした。











ナショナルズ捕手のキーバート・ルイーズも素早く二塁へ送球したが、ボールはやや高く逸れ、岡本のメジャー初盗塁が決まった。



ウリアスは四球を選ぶと、9番のマイルズ・ストローが適時打を放ち、岡本がホームに生還した。



岡本の盗塁から好機を広げ、3点目を挙げたブルージェイズ。これが決勝点となり、3－2でブルージェイズが勝利した。























【動画】岡本和真の安打&メジャー初盗塁がこちら！



MLB Japanの公式Xより













🔥 がメジャー初盗塁！

その後得点し1点差勝利に貢献！



レフト前ヒットで出塁すると

好スタートを切って二塁を陥れる⚡️



その後、ストロウのタイムリーで生還し、 3点目のホームを踏む！3-2で勝利を収めました🐦



日本人選手のハイライト映像は…

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【了】